Ли Кэцян: Китай сохранит последовательную и стабильную внешнеторговую политику

ТАСС, 18 октября. Китай сохранит последовательную и стабильную внешнеторговую политику и продолжит импортировать больше качественных товаров и услуг. Такое заявление сделал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на церемонии открытия 130-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров, проходящей в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай), сообщили в понедельник в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге.

Китай одновременно является крупным экспортером и импортером, его промышленная система - важная составляющая глобальной производственной цепочки, приводятся в сообщении слова премьера Госсовета КНР.

По его словам, в последние годы импорт Китая в среднем рос быстрее, чем экспорт, доля импорта в общемировом объеме возросла до 11,5% в прошлом году. Китай будет работать над тем, чтобы внешняя торговля развивалась инновационным способом, добавил он.

"Ли Кэцян объявил, что к концу этого года будет создано еще несколько интегрированных пилотных зон для трансграничной электронной торговли, таким образом будут охвачены, в частности, все города провинции Гуандун. Ли Кэцян также заявил, что в ускоренном темпе будут развиваться новые модели предпринимательской деятельности, такие как зарубежные складские центры, а также будут продвигаться "умные" логистические центры за границей", - сказано в сообщении дипмиссии.

Со ссылкой на премьера Госсовета КНР в генеральном консульстве также отмечают, что Китай усилит международное сотрудничество в области оцифровки торговли и создаст группу зон, которые должны будут выполнять ведущую роль для оцифровки мировой торговли в регионе "Большого залива" Гуандун - Сянган - Аомэнь и других районах.

"Китай будет способствовать более беспрепятственной внешней торговле, сотрудничеству с торговыми партнерами в области онлайн-проверки документов для таможенного оформления и снизит издержки, связанные с соблюдением требований в отношении импорта и экспорта", - приводятся в сообщении генконсульства слова Ли Кэцяна.