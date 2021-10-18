Спектакль А. Могучего "Что делать" впервые покажут в Москве на "Больших гастролях" БДТ

ТАСС, 18 октября. 22, 23 и 24 октября 2021 года на Большой сцене "Гоголь-центра" впервые в Москве будет показан спектакль "Что делать" (16+) Андрея Могучего по мотивам романа Н. Г. Чернышевского. Постановка станет завершающим событием "Больших гастролей" (16+) Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова в Москве, организованных ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Спектакль был создан Андреем Могучим в 2014 году и стал первой постановкой нового художественного руководителя БДТ на исторической сцене театра после масштабной реконструкции.

Режиссер Андрей Могучий сообщил: "Что делать" - рискованный спектакль. Он был сделан семь лет назад и был моим первым спектаклем в роли художественного руководителя легендарного театра. Сам факт такого рискованного спектакля как "Что делать", разрушающего стереотипы зрительского восприятия БДТ, уже был художественным актом, манифестом, событием, на каком-то непроявленном уровне определившим весь дальнейший ход развития новой художественной программы БДТ. На премьере спектакль был отвергнут критикой, с трудом воспринимался зрителями. Нас это тогда нисколько не смущало. Мы знали, что этот спектакль важен не успехом, а той художественной и человеческой правдой, которая была в нем заложена. В Москву приедет новая, реконструированная версия спектакля. Почему-то показалось важным показать ее в Москве именно сейчас".

"Что делать" - это спектакль-семинар, спектакль-диспут: партер превращен в амфитеатр, сцена - в кафедру, зрительный зал - в аудиторию. Главный герой романа - женщина. Главная тема - свобода. В основу спектакля лег роман Н. Г. Чернышевского "Что делать?", "учебник жизни", программная книга для просвещенной молодежи XIX века и первый феминистский роман в России, после которого было переосмыслено место женщины в жизни общества.

Инсценировку по мотивам романа Чернышевского написали петербургские драматурги Александр Артёмов и Дмитрий Юшков, но сценическая версия пьесы создавалась в процессе репетиций: первоначальный текст менялся, дописывался, спектакль сочинялся в актерских импровизациях и дискуссиях.

После спектакля в зрительском буфете театра проходили "Диалоги" - дискуссии на темы, спровоцированные спектаклем БДТ и романом Чернышевского. 22, 23 и 24 октября в "Гоголь-центре" также пройдут "Диалоги", модератором которых станет журналистка радио "Эхо Москвы" Ольга Бычкова.

Показы спектакля Андрея Могучего "Что делать" на сцене "Гоголь-центра" завершают гастроли БДТ в Москве. Гастроли проходили с 13 сентября по 24 октября на нескольких театральных площадках - в театре "Современник", МХТ им. А. П. Чехова, Театре им. А. С. Пушкина, РАМТе, Театре им. Моссовета, "Гоголь-центре" - и стали самыми масштабными в новейшей истории театра.

БДТ возвращается домой в Петербург и уже 11 ноября примет зрителей на исторической сцене (набережная реки Фонтанки, 65), которая откроется после завершения работ по гидроизоляции подвала и трюма сцены.

Гастроли БДТ в Москве проводятся при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана и программы "Большие гастроли", а также при поддержке Фонда "Друзья БДТ".