На KION cостоялась премьера сериала "Пингвины моей мамы"

ТАСС, 29 октября. 6 октября в онлайн-кинотеатре KION (12+) состоялась премьера сериала "Пингвины моей мамы" (18+) - драмеди о взрослении, пропущенное через призму российской стендап-сцены.

15-летний ученик старшей школы Гоша проходит через пубертат, усугубляемый буллингом в школе и непониманием в семье. Родители юноши уже усыновили троих детей и вот-вот усыновят четвертого. Окруженный жестким сводом правил, включающим систему штрафов и поминутно регулирующим время на пользование ванной комнатой, Гоша не чувствует себя родным в собственной семье. Понимание и признание школьник находит среди стендап-комиков, там же он получает возможность выплеснуть накопившееся через шутки на сцене.

Режиссер Наталия Мещанинова уже работала со смежными темами одиночества, враждебного окружения и сложноформулируемых "тихих" семейных конфликтов: в "Сердце мира" (18+) - в качестве постановщицы, в "Аритмии" (18+) - в должности сценаристки. Идея добавить антураж стендаперов принадлежит Заке Абдрахмановой. Учитывая, с одной стороны, популярность и меметичность российского стендапа как явления и все еще недостаточное присутствие стендаперов в отечественном медиа-пространстве - с другой, получилась максимально контрастная среда: агрессивное окружение, в котором задыхается протагонист (стезя Мещаниновой), тяжелая для обсуждения в рамках российского кино тема опеки и усыновления и стендап-клуб. Последний во многом репрезентирован через вирусную фразу Юрия Дудя "стендап - это новый реп", но полностью справляется со своей функцией создания места с яркой атмосферой.

Контрастность эмоций в каждом эпизоде - под стать окружению. Мещаниновой и Абдрахмановой удалось соорудить не только выпуклых персонажей и очерченные векторы развития, но и живые диалоги: сказанное героями воспринимается натурально, лишь повышая прочность эмпатических связей для зрителя. Если драма взросления Гоши понятна любому, кто проходил через пубертат, и дополнительно усилена его нестандартным семейством, то его родители прячут мотивацию более глубоко. Почему отец выдает полуправду и всегда соглашается с мнением супруги? Почему мать семейства одержима спасением всех детей, оставшихся без семьи? Ответы сценаристки подготовили, но не торопятся раскрывать.

Реализация упомянутых тем выдвигает очень серьезные требования к касту, и здесь "Пингвины моей мамы" могут похвастаться практически идеальным составом: Макар Хлебников, несмотря на отсутствие опыта, тонко подчеркивает различные эмоции своего персонажа, а Александра Урсуляк и Алексей Агранович запечатлевают неоднозначные образы.

С первого же эпизода "Пингвины моей мамы" демонстрируют ярко выраженный музыкальный стиль. Актуальные русскоязычные исполнители, провокационные тексты и обилие молодежной лексики подчеркивают мотивы юности, протеста и бунта.

Сериал успешно нажимает на эмоциональные триггеры и честно играет на контрастных законах драмеди, но его основная заслуга - собственное лицо. "Пингвины моей мамы" не рассыпается на оммажи и никого не копирует, создавая запоминающееся многослойное действо и обсуждая проблемы и обстоятельства, которые обычно замалчиваются. Одно из таких обстоятельств вынесено в название.