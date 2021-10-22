Эксперт: перепись поможет скорректировать планы развития России под нужды ее жителей

ТАСС, 22 октября. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения поможет скорректировать планы развития России и Свердловской области под нужды конкретных людей, считает доктор экономических наук, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин.

"Перепись населения - это очень важный процесс, который позволяет сделать реальный срез того, как живут люди, как они видят свое развитие и как они оценивают перспективы. Это срез реальных оценок людей. Он нужен для того, чтобы можно было скорректировать направление социально-экономической политики региона и страны в целом, понять, что хотят люди, с тем, чтобы поставить в перспективные планы развития максимально те проекты, те направления развития, которые нужны жителям Свердловской области", - цитирует Марамыгина департамент информационной политики региона.

Он отметил, что итоги переписи в том числе лягут в основу корректировок мер социальной поддержки для различных групп, в том числе бизнеса.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября текущего года. Нововведением стала возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на себя и свою семью на портале Госуслуг. Процедура занимает около 20 минут и позволяет снизить угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". При обходе переписчики используют планшеты со специальным программным обеспечением, что существенно ускоряет процесс проведения опроса. Предыдущая перепись состоялась в 2010 году.