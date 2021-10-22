Около 12,5 млрд рублей планируют направить на соцподдержку жителей Воронежской области

ТАСС, 22 октября. /ТАСС/. Около 12,5 млрд рублей планируют направить на социальную поддержку населения Воронежской области в 2022 году. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного парламента.

"Предварительно департаментом финансов одобрено выделение почти 12,5 млрд рублей из бюджета области. Средства на предоставление различных пособий, компенсаций, единовременных и ежемесячных денежных выплат и других целей будут заложены в полном объеме", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов уточнил, что работа над формированием проекта областного бюджета на 2022 год идет в плановом режиме. Депутаты в рамках деятельности профильных Комитетов готовят замечания и предложения, опираясь в этой работе на интересы жителей своих избирательных округов. "Как и в предыдущие годы мы должны выполнить все обязательства перед нашими гражданами, поэтому бюджет будет социальной направленности. Большая часть средств региональной казны будет направляться на развитие и поддержку сфер медицины, образования, спорта, помощь социально незащищенным гражданам, семьям с детьми", - пояснил Нетесов, слова которого приводит пресс-служба.