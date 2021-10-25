В Ставрополе завершился VIII форум Всемирного русского народного собора

ТАСС, 25 октября. VIII Ставропольский форум Всемирного русского народного собора (ВРНС) "Свободная и ответственная молодежь - будущее России" (16+) завершился 21 октября. Закрытие прошло на площадке Ставропольского Дворца культуры и спорта.

На финальном пленарном заседании Форума в качестве членов президиума выступили: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, заместитель главы ВРНС Константин Малофеев, первый заместитель председателя Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло, председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань и помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов.

"Тема форума этого года - молодежь. Что родители, что представители власти и общества вечно задаются вопросами: как воспитывать, куда направлять наших детей? В Ставропольском крае есть собственный опыт и ответы на эти вопросы. Мы проводим разнообразные молодежные сборы и форумы, строим новые обучающие центры. В ходе прошедших двух дней форума прозвучало множество идей и мнений. Все они будут учтены при подготовке итогового документа форума и в дальнейшем мы будем обращается к ним при разработке наших, местных инициатив в сфере культуры и образования", - рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Традиционно в рамках форума отмечают людей, особо потрудившихся на благо общества. В этом году орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени наградили генерального директора группы компаний "ЮгСтройИнвест" Юрия Иванова и орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени его заместителя Алексея Иванова. Также награды вручили учителям-победителям конкурса "За нравственный подвиг учителя". В год 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского решено было завершить форум мюзиклом "Александр Невский".