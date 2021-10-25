Текслер встретился с участниками форума молодежи "Территория смыслов Южного Урала"

ТАСС, 25 октября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в работе форума молодежи "Территория смыслов Южного Урала", который прошел в молодежном центре "Черемушки" на озере Сугояк на Южном Урале. Участники мероприятия презентовали свои лучшие проекты представителям федеральных, местных органов власти и образовательного сообщества, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Многое я взял себе на заметку. Чувствуется, что вы подошли к решению поставленных задач продуманно и творчески, и все участники вынесли из этого обучения максимум пользы. Особенно это касается руководителей и специалистов по работе с молодежью в муниципальных образованиях и учебных заведениях. Рассчитываю, что подходы, выработанные за пять дней форума, помогут вам в решении профессиональных задач", - отметил Текслер.

По словам замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова, у организации действует соглашение с правительством Челябинской области по развитию талантов и отбору кадров. "Наша платформа - это 26 конкурсов, среди которых "Лидеры России". Мы вместе с правительством региона ищем талантливую молодежь, в том числе на этом форуме, наблюдаем за молодыми ребятами", - прокомментировал он. Сериков добавил, что значимость форума на Южном Урале заключается в том, что обычно для общения с известными спикерами молодежь должна лететь в Москву, а здесь сами спикеры прилетели непосредственно в регион.

Текслер высоко оценил инициативы, представленные на форуме. "Обратная связь для меня, наверное, самое ценное. Мы совершенно точно будем реализовывать часть проектов, которые предлагались, - подчеркнул губернатор. - Мне понравилась идея создать платформу, на которой ребята могли бы давать свои идеи, по типу маркетплейса. Еще мне понравился проект, который предлагали ребята: собирать родителей, когда возник конфликт в семье, и в отдельном формате лагеря вместе со специалистами находить решения проблемы и масштабировать их. Мы совершенно точно это будем использовать".

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин призвал сформировать эффективную систему поддержки и развития талантов у детей и молодежи. "Граждане нашей страны должны быть уверены, что у них будет работа, которая даст устойчивый, растущий доход и обеспечит достойный уровень жизни. Важнейшим условием для этого является обеспечение стабильного экономического роста, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства", - заметил премьер. Ранее президент РАН академик Александр Сергеев отметил, что главная задача - сделать человеческий капитал драйвером экономики. "Нужно обратить внимание на нашу молодежь, на студентов и выпускников университетов, чтобы они выходили из университетов с багажом человеческого капитала, который мог бы двигать вперед наши технологии. Мы должны выстраивать интерфейс между университетами и работодателями", - рассказал он.