Международный театрально-музыкальный фестиваль "Эолова арфа" пройдет в Пятигорске

ТАСС, 25 октября. Международный театрально-музыкальный фестиваль "Эолова арфа" (16+) соберет молодых вокалистов - артистов музыкальных театров и филармоний, студентов профильных учебных заведений России и других стран. В жюри фестиваля будут работать ведущие мастера музыкального театра, музыковеды, театральные критики, педагоги, представители менеджмента в сфере культуры и искусства. "Эолова арфа" будет звучать в Пятигорске с 26 по 30 октября в Театре оперетты.

"Программа фестиваля включает в себя показы театральных спектаклей и концертов, мастер-классы ведущих российских педагогов по сценическому движению и речи, по вокалу и хореографии", - подчеркнула директор, художественный руководитель Ставропольского государственного театра оперетты, заслуженный работник культуры РФ Светлана Калинская. По ее словам, предыдущие два фестиваля собирали более 130 участников из разных уголков России и Ближнего Зарубежья, выступления которых оценивало авторитетное международное жюри. Также Светлана Калининская обратила внимание на то, что география участников фестиваля-конкурса "Эолова арфа" значительно расширена - от Москвы до Калининграда.

Международный театрально-музыкальный фестиваль "Эолова арфа" учрежден Ставропольской краевой региональной творческой общественной организацией "Слово Искусство Музыка" и проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Российского Фонда культуры, Правительства и Министерства культуры Ставропольского края.

Организатор - Ставропольский государственный театр оперетты (при поддержке Союза театральных деятелей РФ), соорганизатор - Творческий центр "Музыкальный журнал".

Гала-концерт и торжественное награждение победителей конкурса состоятся 29 октября на сцене Ставропольского государственного театра оперетты (Пятигорск).

План проведения мероприятий конкурса опубликован на сайте Ставропольского государственного театра оперетты.