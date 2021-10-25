МТС предоставит услуги виртуальной АТС во всех российских городах

ТАСС, 25 октября. /ТАСС/. МТС приступила к интеграции продуктов компании МТТ, в свою экосистему для корпоративных клиентов.

Теперь компании смогут подключить комплекс цифровых сервисов - от привычного функционала виртуальных АТС до интеграции голосовых роботов для помощи отделам продаж и обслуживания.

"Ранее виртуальная АТС от МТТ была доступна только клиентам крупных городов. Возможности МТС позволили расширить ее на всю страну. Это особенно актуально сейчас, когда большинство компаний используют CRM и и другие цифровые решения, позволяющие повышать уровень клиентского сервиса и качество продаж", - отметил коммерческий директор бизнес-рынка МТС Андрей Зименков.

В июне 2021 года МТС закрыла сделку по приобретению 100% акций АО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ).