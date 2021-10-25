Обладателей XIX премии "ТОП-1000 российских менеджеров" назовут на сцене "Геликон-оперы"

ТАСС, 25 октября. Ассоциация менеджеров 26 октября 2021 года проведет XIX церемонию вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров" (12+), в ходе которой будут названы победители в 12 основных и 4 специальных номинациях.

По словам президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, в этом году впервые в истории премии "ТОП-1000 российских менеджеров" будет назван "Лучший директор по закупкам". Появление новой номинации обусловлено текущими процессами на рынке в период пандемии и усилением важности функционала директоров по закупкам.

"ТОП-1000 российских менеджеров" - престижная деловая премия в области менеджмента, учрежденная в 2003 году. Премия присуждается победителям одноименного ежегодного рейтинга Ассоциации менеджеров, публикуемого в газете "Коммерсантъ".

Премии удостоены лидеры бизнеса, обладающие наивысшей профессиональной репутацией, внесшие заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли, российской экономики.

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