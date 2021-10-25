Более 100 школ Смоленской области получат новые компьютеры до середины ноября

СМОЛЕНСК, 25 октября. /ТАСС/. Новая компьютерная техника поступит в 101 образовательную организацию Смоленской области до 15 ноября. Технику закупают в рамках регпроекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Смоленской области по итогам рабочего совещания, которое провел губернатор Алексей Островский с членами обладминистрации. Одной из тем повестки стали промежуточные результаты реализации нацпроекта на территории региона в нынешнем году.

"Уже сейчас 48 учреждений обеспечены соответствующим оборудованием. До 15 ноября планируется оснастить 101 образовательную организацию новейшей компьютерной техникой", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, с начала года в восьми школах Смоленской области удалось отремонтировать спортзалы, а также обновить материально-техническую базу в двух школах-интернатах области. "Создание современных условий в образовательных организациях региона для подрастающего поколения - важнейшее направление нашей работы. Качественно новый подход к образовательной среде, к досугу юных жителей региона является фундаментом развития Смоленской области в будущем", - приводит пресс-служба слова Островского.