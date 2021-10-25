{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 100 школ Смоленской области получат новые компьютеры до середины ноября

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, одной из тем стали промежуточные результаты реализации нацпроекта "Образование" на территории региона

СМОЛЕНСК, 25 октября. /ТАСС/. Новая компьютерная техника поступит в 101 образовательную организацию Смоленской области до 15 ноября. Технику закупают в рамках регпроекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Смоленской области по итогам рабочего совещания, которое провел губернатор Алексей Островский с членами обладминистрации. Одной из тем повестки стали промежуточные результаты реализации нацпроекта на территории региона в нынешнем году.

"Уже сейчас 48 учреждений обеспечены соответствующим оборудованием. До 15 ноября планируется оснастить 101 образовательную организацию новейшей компьютерной техникой", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, с начала года в восьми школах Смоленской области удалось отремонтировать спортзалы, а также обновить материально-техническую базу в двух школах-интернатах области. "Создание современных условий в образовательных организациях региона для подрастающего поколения - важнейшее направление нашей работы. Качественно новый подход к образовательной среде, к досугу юных жителей региона является фундаментом развития Смоленской области в будущем", - приводит пресс-служба слова Островского.

МТС предоставит услуги виртуальной АТС во всех российских городах
Клиенты получили возможность подключить у одного поставщика все коммуникационные сервисы
Читать полностью