ПАО "ЧКПЗ" оплачивает высшее образование своим сотрудникам

ТАСС, 26 октября. Челябинский кузнечно-прессовый завод (ПАО "ЧКПЗ") не только расширяет штат в связи с ростом объемов производства, но и активно поддерживает курс на повышение профессиональной компетентности действующих работников, рассказали во вторник в пресс-службе предприятия.

"В текущем году руководством ПАО "ЧКПЗ" было принято решение оплатить своим сотрудникам получение как профильного высшего образования, так и более высокой ступени - магистратуры. 20 работников предприятия смогли воспользоваться такой возможностью и уже вышли на первую установочную сессию. Сотрудники компании стали студентами Южно-Уральского Государственного университета, с которым у ЧКПЗ сложились партнерские отношения. Безусловный факт, что выпускники ЮУрГУ имеют такую фундаментальную техническую базу, которая позволяет им в перспективе эффективно реализовать свои лучшие компетенции", - сказано в сообщении предприятия.

В рамках обучения с 2021 года по программе высшего образования "Бакалавриат" заводчане выбрали направления подготовки "Металлургия", с профилем "Обработка материалов давлением", "Машиностроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Технологические машины и оборудование", "Электроэнергетика и электротехника". Обучение в магистратуре предусматривает изучение программ "Аддитивные технологии", "Технологические машины и оборудование".

"Конечно, каждый кандидат рассматривался индивидуально. Вложение серьезное, и должно быть выгодным для обеих сторон. В то же время мы внимательно отнеслись к профессиональным интересам наших работников. Многие из них осознанно решили повысить свой профессиональный уровень, чтобы не только иметь возможность личного карьерного роста, но в действительности приносить большую пользу предприятию, помогать нам достигать новых успехов уже на более высоком уровне", - приводят в пресс-службе слова начальника корпоративного учебного центра ПАО "ЧКПЗ" Юлии Лебедевой.

На предприятии добавили, что продолжить работу на ПАО "ЧКПЗ" в течение пяти лет после окончания обучения - единственное важное обязательство со стороны новоиспеченных студентов. "Такое условие почти никого не испугало. ЧКПЗ сегодня настолько уверенно развивается и растет, что покидать столь надежную команду не захочется и без подписанного контракта", - отметили там.

"За весь период обучения поступивших в этом году сотрудников ЧКПЗ потратит более 5 млн рублей. Несмотря на существенные затраты, руководство предприятия не сомневается в верности выбранной стратегии", - резюмировали на предприятии.