Стали известны подробности программы XIV Евразийского экономического форума в Вероне

ТАСС, 26 октября /Росконгресс/ XIV Евразийский экономический форум (6+) пройдет в Вероне 28-29 октября. Участники обсудят широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: Переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Мероприятие пройдет в очном формате, лишь несколько спикеров подключатся по видеосвязи. За выступлениями можно будет также следить в режиме онлайн.

Работу откроет специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики", на которой с докладом выступит Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

Первый день деловой программы форума посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и "зеленой экономике".

Во второй день участники примут участие в дискуссиях, посвященных последствиям пандемии для банков и финансового сектора, технологическим инновациям и цифровому переходу, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике и дебатам о преодолении неолиберальной модели.

Стал известен и состав участников Форума, который традиционно объединит на одной площадке представителей бизнеса, дипломатов, глав российских и итальянских деловых и общественных организаций, крупных общественных деятелей. В этом году участие примут Премьер-министр Италии в 1996-1998 и 2006-2008 годах, а ныне президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди, бывший канцлер ФРГ, Председатель Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Герхард Шредер, Почетный президент, Интеза Санпаоло Джованни Бадзоли, Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани, Министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури, член коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, Председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан; Заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Игорь Рогов, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина; президент Российского Союза Промышленников и Предпринимателей Александр Шохин; Президент Конфедерации итальянской промышленности Confindustria Карло Бономи, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, председатель Совета директоров ПАО "Газпром", председатель российского координационного комитета Форума "Петербургский диалог" Виктор Зубков, председатель правления, член совета директоров, ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон, Председатель Попечительского совета Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Виктор Вексельберг, Президент Итальянской Ассоциации сберегательных касс (ACRI), Президент, Compagnia di San Paolo Франческо Профумо, Главный исполнительный директор BP Бернард Луни, Главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейра, Главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, Председатель совета директоров, главный исполнительный директор Pirelli & C. S.p.A., сопредседатель от итальянской стороны Российско-Итальянского комитета предпринимателей Марко Тронкетти Провера, Председатель Деловой двадцатки (B20); Вице-президент, главный исполнительный директор Marcegaglia Steel S.p.A. Эмма Марчегалья, старший вице-президент ExxonMobil Нил Чапман, Главный исполнительный директор и генеральный управляющий SACE Родольфо Эрроре, Заместитель президента "Фонда Ротшильда" Паоло Скарони, Председатель правления и Главный исполнительный директор, DeGolyer and MacNaughton Джон Уоллес, заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Панкин, чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Джорджо Стараче, чрезвычайный и полномочный посол России в Италии Сергей Разов, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов и другие.

"Несмотря на непростые условия и санитарные ограничения мы видим стабильный интерес к теме евразийского партнерства. Так, на прошедшем в июне этого года Петербургском международном экономическом форуме, его гости принимали активное участие в обсуждениях, интересовались налаживанием связей и развитием партнерств на этой территории. Это, безусловно, говорит об огромном значении пространства от Атлантики до Тихого океана для международной политики и экономики. Хочу отметить, что в этом году программа форума не только насыщена с точки зрения сессий и панельных дискуссий, но и богата участниками, состав которых из года в год становится все авторитетнее, превращая этот форум в крупную международную дискуссионную площадку", - подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Евразийский экономический форум подчеркивает необходимость подчинить экономический рост нуждам общества, достижению большего социального равенства и такой модели развития, которая ставит человека в центр внимания. Необходимо преодолеть неолиберальную экономическую модель, ориентироваться на экономику, учитывающую ограниченные ресурсы нашей планеты. Эти последние два года научили нас, что экономическое развитие, социальное и экологическое благополучие должны идти рука об руку. В течение двух дней в Вероне лица, пользующиеся огромным международным авторитетом, будут обсуждать, как Восток и Запад могут работать вместе, чтобы преодолеть нынешнюю геополитическую и экономическую ситуацию", - отметил Президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" профессор Антонио Фаллико.

Полная программа XIV Евразийского экономического форума доступна на его официальном сайте. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация "Познаем Евразию", Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум. Соорганизаторы - Ассоциация европейского бизнеса и Российский союз промышленников и предпринимателей.

ТАСС - медиа партнер форума.