Власти Прикамья намерены ускорить работу по обеспечению связью всех населенных пунктов

ТАСС, 27 октября. Власти Пермского края планируют ускоренными темпами обеспечить связью населенные пункты в категории 100-500 жителей. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе встречи с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

"Мы понимаем всю сложность решения задачи с учетом особенности рельефа территорий. Но наличие связи на дорогах - это не только про безопасность жителей, это еще и важный фактор развития туризма в регионе. Мы уделяем большое внимание развитию сферы гостеприимства, и наши гости хотят быть на связи, получать определенный сервис", - пояснил Махонин.

Он также уточнил, что на сегодняшний день Пермский край является одним из лидеров России в развитии цифровых технологий. В регионе действуют 78 проектов, а по 30 федеральным проектам Прикамье выразило желание выступить в качестве пилотного региона.

"В регионе создается Единый цифровой профиль жителя: мобильное приложение станет "единым окном", с помощью которого каждый сможет в том числе получать доступ к государственным и муниципальным услугам, пользоваться системами скидок и бонусов, оплачивать проезд в транспорте, пользоваться другими возможностями", - добавил губернатор.