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Власти Прикамья намерены ускорить работу по обеспечению связью всех населенных пунктов

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, ускоренными темпами планируется обеспечить связью населенные пункты численностью от 100 до 500 жителей

ТАСС, 27 октября. Власти Пермского края планируют ускоренными темпами обеспечить связью населенные пункты в категории 100-500 жителей. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе встречи с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

"Мы понимаем всю сложность решения задачи с учетом особенности рельефа территорий. Но наличие связи на дорогах - это не только про безопасность жителей, это еще и важный фактор развития туризма в регионе. Мы уделяем большое внимание развитию сферы гостеприимства, и наши гости хотят быть на связи, получать определенный сервис", - пояснил Махонин.

Он также уточнил, что на сегодняшний день Пермский край является одним из лидеров России в развитии цифровых технологий. В регионе действуют 78 проектов, а по 30 федеральным проектам Прикамье выразило желание выступить в качестве пилотного региона.

"В регионе создается Единый цифровой профиль жителя: мобильное приложение станет "единым окном", с помощью которого каждый сможет в том числе получать доступ к государственным и муниципальным услугам, пользоваться системами скидок и бонусов, оплачивать проезд в транспорте, пользоваться другими возможностями", - добавил губернатор.

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