Школьники создали "модели идеального бакалавриата" с учеными из 8 стран на интенсиве ТюмГУ

ТАСС, 27 октября. Нижегородские школьники разработали и представили модели "идеального бакалавриата" профессорам из восьми стран на интенсиве "Ты. Университет. Будущее" от Школы перспективных исследований (School of Advanced Studies - SAS) Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза ТюмГУ.

"В течение двух дней 75 участников интенсивно работали с профессорами SAS из восьми стран - Россия, Бельгия, Хорватия, Польша, Украина, Канада, Литва, США - и студентами. Было проведено 19 лекций и семинаров, две панельных дискуссии, пять часов групповой работы и одно пленарное заседание, на котором школьники презентовали и защищали свои финальные проекты - собственную модель идеальной бакалаврской программы. Весь интенсив проходил на английском языке, языке мировой науки", - говорится в сообщении.

Цель этого интенсива - помочь старшеклассникам определиться с их будущим. За время интенсива школьников погружают в университетское образовательное пространство и помогают им понять, что у бакалавриата есть целый ряд важных характеристик, которые нужно учитывать, выбирая программу, максимально соответствующую индивидуальным задачам и предпочтениям.

"В сегодняшнем мире, где постоянно появляются и исчезают профессии, а требования к "устойчивым" профессиям быстро меняются, ни один университет не может дать гарантии трудоустройства по специальности. Работодатели все меньше ориентируются на стандартный диплом и все больше - на набор компетенций, то есть на то, что выпускник умеет делать. В этой ситуации поступление на то или иное направление подготовки не определяет однозначно будущую профессию. Чтобы стать профессионально успешным, абитуриент должен осознанно выбрать программу обучения и самостоятельно проектировать свою образовательную траекторию", - отмечают в вузе.

Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ открылась в 2017 году в рамках Проекта повышения глобальной конкурентоспособности российских университетов 5-100. Стратегическая задача SAS в области исследований - вклад в мировую дискуссию о фундаментальных проблемах современного знания, возникающих на стыке гуманитарных, социальных и естественнонаучных дисциплин. Стратегическая задача SAS в области образования - обеспечить высококлассное образование в парадигме свободных искусств и наук для талантливых студентов из России и других стран и выступить в роли лаборатории по разработке новых решений, инструментов и модельных подходов к бакалаврскому образованию, которые могут быть использованы в университетах по всей стране.