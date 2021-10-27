ПСБ объединил онлайн-кассу и эквайринг в мобильном приложении для МСБ

ТАСС, 27 октября. ПСБ расширил возможности продукта ПСБ Бизнес Пэй, который теперь позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса с помощью смартфона не только принимать бесконтактные платежи по технологии SoftPOS, но и автоматически передавать необходимые данные в налоговую службу. Мобильное приложение с полной интеграцией эквайринга и онлайн-кассы соответствует всем требованиям законодательства в сфере расчетов между продавцом и покупателем, не требует специального кассового оборудования и экономит время при совершении оплаты. В личном кабинете предпринимателям также доступен полный товароучет и анализ всех платежно-расходных операций.

"Уже больше 2 тыс. предпринимателей активно используют ПСБ Бизнес Пэй для приема бесконтактных платежей. Это технологичное и своевременное решение, которое в период пандемии стало особенно востребовано нашими клиентами. Поэтому, продолжая расширять функционал этого продукта, мы полностью интегрировали онлайн-кассу в эквайринг, чтобы сделать прием платежей еще более удобным. Бизнесмены могут принимать оплату в любой точке России - нет никакой привязки к местонахождению терминала. Система подходит, например, для продажи товаров навынос и доставку, позволяя вести бизнес с соблюдением всех требований законодательства и, что сегодня особенно актуально, позволяя компаниям продолжать работу в условиях новых ограничений", - отметил Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ.

При использовании сервиса продавцу достаточно совершить операцию оплаты, а технология уже автоматически будет фискализировать чеки и передавать данные в налоговую службу через интернет. Покупателю же чек отправляется на телефон, e-mail, любой мессенджер или печатается бумажный чек с помощью дополнительного устройства, которое подключается через bluetooth.

Технология работает на смартфонах на базе Android с версией 9.0 и выше с поддержкой функции бесконтактных платежей NFC.

Справочно

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и около 10 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.