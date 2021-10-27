Общественный совет при Минпросвещения РФ оценил качество образования в 83 организациях

ТАСС, 27 октября. Общественный совет по независимой оценке и качеству (НОКО) при Министерстве просвещения РФ провел независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности в 83 организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет ассигнований федерального бюджета.

"Оценка была проведена в соответствии с перечнем показателей, определенным по итогам открытого конкурса в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сбор и обобщение данных были проведены федеральным оператором ООО "Верконт Сервис", - сказано в документе.

Оценка федерального оператора была сформирована на основе анализа информации, размещенной на официальных сайтах и информационных стендах образовательных организаций, по итогам выезда экспертов в образовательные организации и сбора данных на месте, а также на основе онлайн-анкетирования обучающихся.

Участники мониторинга

В мониторинге приняли участие профильные организации федеральной формы собственности, подведомственные Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (14), Федеральному агентству железнодорожного транспорта (14), ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (10), Минздраву РФ (8), Минпросвещения РФ (7), Министерству культуры РФ (7), Федеральному агентству морского и речного транспорта (6), ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (6), Минспорта РФ (4), Минсельхозу РФ (3), ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет" (2), Министерству транспорта РФ (1), Министерству юстиции РФ (1).

Организации, в отношении которых проводилась независимая оценка, расположены в 38 субъектах Российской Федерации. Деятельность по общему образованию из них осуществляют 7 организаций, среднему профессиональному образованию - 72, дополнительному образованию детей - 3, дошкольному образованию - одна организация.

Итоги независимой оценки

Итоги исследования НОКО в 2021 году показали достаточно высокое качество условий образовательной деятельности в организациях-участницах. У 67,5% из них средняя итоговая оценка составляет более 90 баллов (в 2020 году таких организаций было 61%). Максимальная средняя итоговая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности составила 99,76 балла (в 2020 году - 98,11 балла). Самая нижняя средняя итоговая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности составила 72,82 балла (в 2020 году - 75 баллов).

Средняя итоговая оценка качества по всем организациям - 91,5 балла (в 2020 году - 90,84 балла), при этом по 49 образовательным организациям из 83 превышает среднее значение. Наиболее высокие значения получили организации, расположенные в Санкт-Петербурге (90,71 балла) , Самарской области (99,76 балла), Белгородской области (98,91 балла), Республике Татарстан (90,47 балла), Республике Башкортостан (97,91 балла), Краснодарском крае (95,45 балла), Волгоградской области (97,82 балла), Приморском крае (97,4 балла).

Максимальный средний показатель качества в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета зафиксирован для структурного подразделения организации, подведомственной Министерству юстиции РФ (96,6 балла); минимальный - для организаций, подведомственных Министерству транспорта РФ (79,6 балла).

Максимальный средний показатель качества в разрезе федеральных округов зафиксирован для организаций, расположенных на территории Южного федерального округа (95,1 балла), минимальный - Сибирского федерального округа (88,9 балла).

Максимальный средний показатель качества в разрезе субъектов РФ зафиксирован для организаций, расположенных на территории Самарской области (99,8 балла), минимальный - для организаций, расположенных на территории Республики Карелия (82,1 балла).

Систематизированные в разрезе субъектов РФ, федеральных округов и главных распорядителей средств федерального бюджета результаты и исследования Общественного совета представлены в таблицах.