XIХ Международная конференция "Рынок транспортных услуг" состоится 9 декабря

ТАСС, 27 октября. XIХ Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство (18+) состоится 9 декабря 2021 года. Помимо офлайн-формата для делегатов предусмотрена и возможность онлайн-участия.

Мероприятие по традиции пройдет под девизом "Разговор без купюр". Ежегодно конференция привлекает более 300 участников - руководителей транспортно-логистических, стивидорных, операторских компаний, представителей грузогенерирующих промышленных предприятий, отраслевых ведомств и органов власти, а также экспертов.

В рамках форума всего запланировано всего пять дискуссий. Во время пленарной дискуссии "Транспортный рынок: как выбрать верный вектор развития?" участники конференции дадут макроэкономический прогноз дальнейшего развития рынка, проанализируют экспортный потенциал и перспективные рынки сбыта, рассмотрят долгосрочную программу развития ОАО "РЖД" до 2025 года, развитие Восточного полигона, проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года и прогноз до 2035-го.

Помимо пленарной дискуссии пройдут следующие тематические сессии "Контейнерный майнкрафт: как построить мультимир?", "Вагоны: производство и ремонт в условиях профицита", "Цифра: виртуальность на практике" и "Тарифы: насколько прозрачна реальность?".

В числе уникальных преимуществ международной конференции "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" организаторы называют наличие живых дискуссий с обсуждением конкретных вопросов; тщательный подбор тем, актуальных на дату проведения конференции; возможность внесения предложений в программу в период подготовки к мероприятию и выбор офлайн или онлайн-формата участия.

"Конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" всегда отличается актуальными интересными темами. Это живые яркие дискуссии, в которых участвуют главные лица отрасли, эксперты и профессионалы своего дела. Не только оценивается текущая ситуация, но и дается качественный прогноз на то или иное изменение или событие в транспортной отрасли", - отмечает независимый эксперт Елена Кунаева.

Организатором XIX Международной конференции "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" выступает журнал "РЖД-Партнер". Конференция состоится в Москве по адресу Русаковская ул., д. 13, стр. 5, отель "Бородино". Мероприятие пройдет при строгом соблюдении всех необходимых мер безопасности. С программой конференции РТУ можно ознакомиться по ссылке.

ТАСС - генеральный информационный партнер.