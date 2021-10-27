Digital IP обучит борьбе с цифровым рейдерством

ТАСС, 27 октября. Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP 16 ноября запускает новый поток образовательной программы "IP-Антирейдер".

Актуальными знаниями и практическими кейсами поделятся ведущие эксперты IP-отрасли - управляющий партнер патентно-адвокатского бюро "Гардиум", сооснователь IP-Tech платформы Гардиум.ПРО Алексей Абрамов, исполнительный директор НП "Содействие развитию корпоративного законодательства", советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Елена Авакян, сооснователь и генеральный директор "Онлайн Патент" Алина Акиншина, управляющий партнер Telescope Global, основатель и генеральный директор Offsetted Александр Лазаренко, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков, юрист московского офиса Baker McKenzie Юрий Яхин и др.

Обучение пройдет в формате как онлайн-трансляций, так и живых офлайн-лекций в аудиториях Центра. Программа обучения поделена на три модуля: "Право", "Управление интеллектуальными правами", "Информационная безопасность". Участники узнают, как выбрать оптимальную модель охраны результатов интеллектуальной деятельности, получат рекомендации от экспертов по постановке на учет и баланс нематериальных активов, научатся использовать технологические решения по выявлению и устранению угроз, направленных против бренда, смогут выбрать методы и инструменты для обслуживания стартапов. Также за более чем 40 часов лекций и мастер-классов учащиеся смогут разобраться в типичных ошибках при защите и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Помимо удостоверения о повышении квалификации все учащиеся получат специальные предложения на посещение конференций от Фонда "Сколково" и мероприятий от бренда IPQuorum, а также пожизненный доступ ко всем материалам курса.

Дополнительная информация об образовательном курсе Digital IP доступна по ссылке.