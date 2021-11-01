"Газпром трансгаз Волгоград" провела учения нештатного аварийно-спасательного формирования

ТАСС, 1 ноября. В рамках проверки соответствия обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации и готовности нештатного аварийно-спасательного формирования ООО "Газпром трансгаз Волгоград" (НАСФ) к проведению аварийно-спасательных работ, на базе учебного полигона Краснослободского филиала Южного поисково-спасательного отряда МЧС России прошли тактико-специальные учения формирования. За ходом учений наблюдала рабочая группа объектовой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО "Газпром".

Согласно легенде учений, в результате взрыва разрушено здание газораспределительной станции, под обломками могут находится от одного до трех человек.

В процессе учения участники формирования отработали организацию оповещения, сбор и приведение формирования в готовность и его дальнейшее выдвижение в район аварии.

В ходе учебной тренировки в кратчайшее время были приняты меры по локализации чрезвычайной ситуации и тушению пожара на газораспределительной станции, отработаны действия по эвакуации условно пострадавшего и оказанию ему первой медицинской помощи.

По итогам проверки, рабочая группа объектовой комиссии Минэнерго России признала соответствие НАСФ Общества предъявляемым обязательным требованиям и его готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.

Главный инженер-первый заместитель генерального директора ООО "Газпром трансгаз Волгоград" Алексей Кшесинский сообщил: "Такие мероприятия, безусловно, имеют большое значение для организации безопасного производства. По итогам учений, личный состав НАСФ показал высокий уровень подготовки. Проведение проверки позволило руководству формирования и спасателям еще раз на практике отработать необходимые навыки проведения аварийно-спасательных работ. Важно быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации и всегда иметь четкий план действий по ликвидации ее последствий".