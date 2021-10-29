Компания HONOR запускает программу бесплатного тестирования ноутбуков

ТАСС, 29 октября. Компания HONOR запускает программу тестирования ноутбуков Test&buy. Сервис охватывает топовые модели ноутбуков бренда и дает возможность бесплатно протестировать устройства в срок до одного месяца. Подробнее на официальной странице программы.
По данным опроса HONOR среди 2 тыс. россиян, более 83% предпочитают приобретать технику, в том числе ноутбуки для личного пользования онлайн, при этом более половины (57%) оказываются не удовлетворены приобретенным устройством из-за невозможности заранее ознакомиться с его характеристиками и функциями.
Изучив потребности потребителей, компания HONOR запускает специальный сервис, который дает возможность выбрать понравившееся устройство бренда в категории ноутбуков и взять его на тестирование перед покупкой на срок от одной до четырех недель для ознакомления.
Для участия в программе необходимо оставить заявку на официальном сайте, получить подтверждение участия и подписать договор. После этого, в случае положительного результата по заявке, пользователи смогут выбрать понравившуюся модель устройства бренда и получить его на тест совершенно бесплатно.
Согласно опросу, в среднем россияне готовы потратить на новый ноутбук от 50 до 80 тыс. рублей, экономя ради этого на покупке одежды (32%), походах в салоны красоты (18%) и путешествиях (19%). Поэтому совершать столь крупную покупку хотели бы не чаще, чем один раз в 4-5 лет. В связи с чем более 57% опрошенных заявили о востребованности программ по тестированию устройств перед приобретением. 58% россиян подчеркнули, что готовы отказаться от покупки устройств любимого бренда в случае, если устройство другого бренда после тестирования покажет себя с лучшей стороны.
В рамках программы тестирования будут доступны следующие устройства: ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессоров Intel® Core™ 11-го поколения, ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессора AMD Ryzen TM 5 5500U, а также ноутбуки HONOR MagicBook X, оснащенные процессорами Intel® Core™ 10-го поколения.
Все участники тестирования получат персональную скидку на будущую покупку после того, как поделятся обратной связью посредством электронной почты и выразят заинтересованность в покупке.
Ознакомиться с полными условиями и правилами программы можно на официальном сайте.
О бренде HONOR
Основанный в 2013 году, HONOR является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных устройств. Мы стремимся стать глобальным культовым технологическим брендом и обеспечить умную жизнь во всех сценариях, каналах и для всех людей. Стратегически ориентируясь на инновации, качество и сервис, HONOR занимается разработкой технологий, которые позволяют людям по всему миру выходить за рамки своих научно-исследовательских возможностей и перспективных технологий, а также создавать новый интеллектуальный мир для всех с помощью своего портфеля инновационных продуктов. В 2020 году в России HONOR стал лучшим растущим продуктовым брендом международной премии Best Brands 2020, основанной на исследованиях отношения потребителей на базе данных международной исследовательской компании GfK.
Более подробная информация на сайте honor.ru, community.honor.ru, а также в Facebook, вКонтакте, Instagram и Telegram и в фирменных монобрендовых магазинах HONOR в Москве и других городах России.