Компания HONOR запускает программу бесплатного тестирования ноутбуков

ТАСС, 29 октября. Компания HONOR запускает программу тестирования ноутбуков Test&buy. Сервис охватывает топовые модели ноутбуков бренда и дает возможность бесплатно протестировать устройства в срок до одного месяца. Подробнее на официальной странице программы.

По данным опроса HONOR среди 2 тыс. россиян, более 83% предпочитают приобретать технику, в том числе ноутбуки для личного пользования онлайн, при этом более половины (57%) оказываются не удовлетворены приобретенным устройством из-за невозможности заранее ознакомиться с его характеристиками и функциями.

Изучив потребности потребителей, компания HONOR запускает специальный сервис, который дает возможность выбрать понравившееся устройство бренда в категории ноутбуков и взять его на тестирование перед покупкой на срок от одной до четырех недель для ознакомления.

Для участия в программе необходимо оставить заявку на официальном сайте, получить подтверждение участия и подписать договор. После этого, в случае положительного результата по заявке, пользователи смогут выбрать понравившуюся модель устройства бренда и получить его на тест совершенно бесплатно.

Согласно опросу, в среднем россияне готовы потратить на новый ноутбук от 50 до 80 тыс. рублей, экономя ради этого на покупке одежды (32%), походах в салоны красоты (18%) и путешествиях (19%). Поэтому совершать столь крупную покупку хотели бы не чаще, чем один раз в 4-5 лет. В связи с чем более 57% опрошенных заявили о востребованности программ по тестированию устройств перед приобретением. 58% россиян подчеркнули, что готовы отказаться от покупки устройств любимого бренда в случае, если устройство другого бренда после тестирования покажет себя с лучшей стороны.

В рамках программы тестирования будут доступны следующие устройства: ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессоров Intel® Core™ 11-го поколения, ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессора AMD Ryzen TM 5 5500U, а также ноутбуки HONOR MagicBook X, оснащенные процессорами Intel® Core™ 10-го поколения.

Все участники тестирования получат персональную скидку на будущую покупку после того, как поделятся обратной связью посредством электронной почты и выразят заинтересованность в покупке.

Ознакомиться с полными условиями и правилами программы можно на официальном сайте.

О бренде HONOR

Основанный в 2013 году, HONOR является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных устройств. Мы стремимся стать глобальным культовым технологическим брендом и обеспечить умную жизнь во всех сценариях, каналах и для всех людей. Стратегически ориентируясь на инновации, качество и сервис, HONOR занимается разработкой технологий, которые позволяют людям по всему миру выходить за рамки своих научно-исследовательских возможностей и перспективных технологий, а также создавать новый интеллектуальный мир для всех с помощью своего портфеля инновационных продуктов. В 2020 году в России HONOR стал лучшим растущим продуктовым брендом международной премии Best Brands 2020, основанной на исследованиях отношения потребителей на базе данных международной исследовательской компании GfK.