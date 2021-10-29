Сборная Роскосмоса продолжает участие в VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech

ТАСС, 29 октября. Сборная команда Госкорпорации "Роскосмос" продолжает свое участие в VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WorldSkills Hi-Tech 2021. Представители рабочих, инженерных и высокотехнологичных профессий, а также специалисты компетенций будущего соревнуются в профессиональном мастерстве и принимают участие в деловой программе чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации.

"Фокус общего внимания - участие самых молодых профессионалов категории "Юниоры". В ходе сессии "Юниорское движение и другие проекты профессионального самоопределения" эксперты обсудили формирование образовательных траекторий молодых людей: от знакомства с разнообразием специальностей до возможности получения первых профессиональных навыков", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 в составе сборной Госкорпорации "Роскосмос" прибыло более 30 юных участников, а самому младшему из них 14 лет. Второй день чемпионата завершился окончанием выступлений всех участников сборной Госкорпорации "Роскосмос" по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" и по компетенции "Бережливое производство".

В четверг в рамках мероприятия завершился Кубок рационализации и производительности - коммуникационная площадка для тиражирования и обмена знаниями и лучшими практиками в сфере рационализации, изобретательства и развития инноваций, как механизмов повышения производительности труда. В рамках этого соревнования был представлен проектный кейс организации Госкорпорации "Роскосмос" - екатеринбургского НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (НПОА) - "Ассистент водителя", где участники предложили рационализацию системы точного вождения беспилотной сельскохозяйственной техникой, рассказали в пресс-службе НПОА.

О чемпионате

В Екатеринбурге 25-29 октября одновременно проходят три чемпионата - WorldSkills Hi-Tech, JuniorSkills и первый Кубок рационализаторов, в них принимают участие порядка 1 тыс. конкурсантов и экспертов. Соревнования проходят в очном формате.

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WorldSkills Hi-Tech - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий по нескольким возрастным категориям, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Основная цель мероприятия - актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.