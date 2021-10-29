РСМ представил новую концепцию развития социокультурных проектов в малых городах России

ТАСС, 29 октября. Благополучателями программы Российского Союза Молодежи (РСМ) "Пространство развития" стали 270 тыс. жителей малых городов из 70 регионов. Программа реализована в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной итогам трехлетней реализации программы по вовлечению молодежи в развитие территорий малых городов и поселений. В 2022 году деятельность РСМ в малых городах и поселениях будет посвящена поддержке проектов социокультурной направленности.

В Год народного искусства и нематериального культурного творчества, объявленный Президентом РФ, РСМ предложил новый трек программы "Пространство развития". Трек посвящен реализации социокультурных проектов в малых городах и поселениях России и уже поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

"Проект "Пространство развития" изначально запускался на длительный жизненный цикл и самый широкий спектр инициатив молодежи. От общих социальных вопросов, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, мы сконцентрируем внимание на социокультурной повестке. Следующий год мы посвятим созданию и развитию культурной среды в малых городах и селах России. Мы не потянем строительство клубов и творческих центров. Но начнем с формирования сообществ и команд, ориентированных на творчество и культурные проекты. Это возможность решить, например, проблему организации досуга в селах, которые тают буквально на глазах, теряя молодое население. Для этого заработают 30 региональных дирекций "Пространства развития", ресурс которых рассчитан минимум на 200 проектов в интересах 100 тыс. жителей малых городов и поселений. Суммарно более 800 участников обучатся социальному проектированию в культурной сфере", - проанонсировал развитие проекта "Пространства развития" член Общественной палаты России, председатель РСМ Павел Красноруцкий.

Впервые в рамках программы "Пространство развития: Культурный трек" молодые люди из малых городов и поселений России в возрасте от 16 до 35 лет и специалисты социокультурной сферы муниципальных образований пройдут обучение созданию проектов, направленных на сохранение ценностей культуры малой родины и формирование масштабных культурно-досуговых мероприятий. В рамках программы состоится всероссийский хакатон по созданию новых форматов решения социокультурных проблем муниципалитетов. Результатом станет разработка актуальных инструментов для работы с молодежью.

За три года реализации программы, по словам Павла Красноруцкого, РСМ уже создал сеть молодежных сообществ и НКО, объединил 250 проектных команд из 70 регионов страны, которые станут фундаментом дальнейшего масштабирования проекта. Благодаря обучению социальному проектированию участникам программы удалось привлечь свыше 30 млн рублей на реализацию инициатив, способствующих самореализации молодежи на своей малой родине. Успех программы был отмечен Федеральным агентством по делам молодежи. С 2020 года программа включена в Систему ключевых показателей Росмолодежи.

Важность грантовой поддержки молодежных инициатив и влияния молодежных сообществ на развитие территорий малых городов отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов: "В нашей большой стране принципиально важна работа с регионами. В данном случае не только с большими городами, но и с муниципалитетами, небольшими городами. Там, где также есть молодежь, до которой мы не всегда можем дотянуться. Нам необходимо создавать возможности для молодых людей на местах. Мы абсолютно точно будем и дальше поддерживать проект Российского Союза Молодежи "Пространство развития". Безусловно, хочется, чтобы он масштабировался. В этом году Росмолодежь в рамках форума "Пространство развития" провела грантовый конкурс. В нем приняла участие 51 команда, а 18 команд из 14 регионов стали победителями. Это важно для них, они видят результат своей работы в получении этого ресурса".

О роли сообществ в малых городах рассказала генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова: "Малые территории составляют существенную часть нашей страны. На них проживает около 42% нашего населения. Территории часто сталкиваются с различными проблемами, при этом они обладают культурно-историческими и природно-ландшафтными ресурсами. В рамках нашей деятельности мы видим, что драйверами развития на малых территориях очень часто является местные сообщества. Для их развития очень важно находить единомышленников. Мы реализуем проект, который направлен на поддержку социокультурных инициатив российской глубинки. Так же, как и "Пространство развития", мы находим не отдельных лидеров, а сильные лидерские команды, которые готовы брать на себя ответственность за развитие своих сообществ".

В рамках федеральной программы РСМ "Пространство развития" участники обучались основам социального проектирования, созданию и реализации собственных проектов. Цель программы - создание молодежных общественных объединений, в том числе НКО, на территории малых городов и поселений России. Программа "Пространство развития" дважды получала грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в 2017 году и трехлетний грант на 2019-2021 годы. В 2021 году программа "Пространство развития: Культурный трек" выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на 2022 год.

Информационная справка:

Проект Российского Союза Молодежи "Пространство развития" - проект для молодежи из малых городов и поселений Российской Федерации "Пространство развития", реализующийся с 2017 года. Проект нацелен на вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие территорий малых городов и поселений России через организацию сети молодежных проектных команд в муниципальных образованиях с перспективой создания молодежных сообществ и некоммерческих организаций (далее - НКО). Участниками проекта являются молодые люди от 18 до 35 лет, проживающие в населенных пунктах, численность которых не превышает 50 тыс. человек. В основе проекта лежит образовательная технология по созданию и реализации социально значимых проектов.

В проект "Пространство развития" приглашаются команды из четырех человек, с проектной инициативой, проходят обучение по следующим тематикам: основы социального проектирования, проектный менеджмент, поиск и привлечение партнеров и спонсоров, работа с командой, работа со СМИ. Молодые люди реализуют свой проект и наиболее успешные команды учреждают молодежное объединение. С 2020 года был разработан механизм реализации проекта на региональном уровне. Любая региональная организация РСМ может заявиться и реализовывать "Пространство развития" у себя в регионе. Это дает дополнительные возможности для молодых людей в регионах не конкурировать с командами со всей страны. Также это позволяет увеличить охват проекта и снять рамки величины города, в котором проживает молодой человек.

Проект поддержан Фондом Президентских грантов Российской Федерации до 2021 года и Федеральным агентством по делам молодежи.

Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" (РСМ) - одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических молодежных объединений России. Ежегодно около 4 млн молодых людей участвуют в программах и проектах РСМ. РСМ представительствует в 72 субъектах РФ. РСМ реализует 16 федеральных программ и проектов по различным направлениям.