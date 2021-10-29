Три гитариста сразятся в музыкальном баттле

ТАСС, 29 октября. В Светлановском зале Московского международного Дома музыки 12 ноября состоится "Гранд-турнир" (6+) трех именитых гитаристов: Дмитрия Илларионова, Артема Дервоеда и Петрита Чеку (Хорватия). Это станет музыкальным сражением, где каждый участник языком музыки будет завоевывать любовь и внимание публики.

"… невероятное академическое шоу - ничего подобного еще не было в истории классической гитары", - утверждает художественный руководитель конкурса и фестиваля имени Фраучи Дмитрий Илларионов. "Мы продолжаем традицию музыкальных турниров, которые были популярны еще в эпоху Барокко. У нас будет свой герольд, или страж турнира - в этой роли выступит невероятный Артем Варгафтик, увлекательный рассказчик и беспристрастный судья".

В XVIII веке турниры служили развлечением для вельмож и порой помогали музыкантам получить вакантную должность при дворе. Так, известно, что в профессиональном соперничестве не раз принимал участие Иоганн Себастьян Бах. Победы в музыкальных единоборствах одерживал и немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Теперь мастерство ведения соперничества продемонстрируют сильнейшие исполнители на классической гитаре.

"Само название рисует картинку с рыцарями в доспехах, соревнующимися за внимание и обожание прекрасных дам. Возможно, для кого-то наш концерт будет выглядеть именно так. Но для меня это, в первую очередь, творческая встреча с уважаемыми мной коллегами, которых я знаю очень давно. Уверен, что наше сценическое взаимодействие даст уникальную совокупную энергию, и этот концерт будет незабываемым как для слушателей, так и для нас, музыкантов", - сказал российский гитарист, лауреат международных конкурсов Артем Дервоед.

На конкурсе и фестивале имени Фраучи и раньше проводились "программные" концерты в особых форматах. Так, в 2017 году один из вечеров фестиваля прошел в Большом звездном зале Московского планетария - тогда авторская концертная программа Дмитрия Илларионова "Satie-видения" сопровождалась впечатляющим интерактивным видеорядом на куполе площадью 1 тыс. м2.

"Почему Гранд-турнир? Это такой особый формат погружения в историю музыки. Выдающиеся исполнители, принимая эстафету друг у друга, и так или иначе усиливая эмоциональное воздействие, помогают зрителям погрузиться по очереди в эпоху романтизма, барокко, а затем в наше время. И, конечно, это особое удовольствие - наблюдать за соревнованием между исполнителями такого класса. Хотя это и турнир, но победителем в нем будет публика, которая безусловно получит незабываемые впечатления", - считает Андрей Слепнев, председатель попечительского совета Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи, член коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии.

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