Компания "Рош" и ФБУ "ГИЛС и НП" подписали меморандум о сотрудничестве

ТАСС, 29 октября. В ходе VI Всероссийской GMP-конференции с международным участием, которая проходила с 22 по 24 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между АО "Рош-Москва" и ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" Минпромторга России. Стороны договорились о совместной реализации программ и проектов по повышению доступности инновационных лекарственных препаратов для российских пациентов.

Научно-практическое взаимодействие "Рош" и ФБУ "ГИЛС и НП" длится несколько лет. В 2018 году на предприятии "Рош" в Базеле была проведена тренировочная инспекция на соответствие требованиям Евразийского экономического союза с участием регуляторных органов Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. С 2019 года "Рош" является стратегическим партнером ежегодной Всероссийской GMP-конференции. В 2020 году, в условиях ограничений на выездные мероприятия, завод компании "Рош" в Базеле стал первой производственной площадкой, на которой специалисты Минпромторга России и ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" провели виртуальную GMP-инспекцию.

Меморандум отражает намерения "Рош" и ФБУ "ГИЛС и НП" сотрудничать в нескольких направлениях: совместная научно-практическая деятельность, обмен опытом и идеями в сфере повышения контроля качества инновационных лекарственных препаратов, укрепление научно-технического потенциала фармацевтического производства в России, а также международный обмен опытом в области надлежащих практик, в частности, относительно организации производства и повышения качества лекарственных препаратов для медицинского применения.

"Наше партнерство с компанией "Рош" основано на обмене информацией, способствующем совершенствованию производственных практик для повышения доступности качественных и безопасных лекарственных препаратов для российских пациентов. В непростых условиях пандемии поддержка научно-технического развития фармотрасли путем обмена знаниями и передовым опытом становится особенно важной", - отметил заместитель директора по науке ФБУ "ГИЛС и НП" Аллан Бениашвили.

"Компания Рош сотрудничает с ФБУ "ГИЛС и НП" на протяжении долгого времени. Наш меморандум становится развитием этого опыта и устойчивой платформой для систематического взаимодействия между компанией и институтом по целому спектру направлений, объединённых целью развития инновационных технологий в целях сохранения и улучшения здоровья граждан", - подчеркнул руководитель направления по стратегическому взаимодействию с органами государственной власти компании "Рош" Сергей Авдеенко.

О ФБУ "ГИЛС и НП"

ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" (ФБУ "ГИЛС и НП") является подведомственным учреждением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, уполномоченным с 2015 года на проведение инспектирования производителей лекарственных средств для медицинского применения, производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил GMP в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики.

О компании “Рош”

"Рош" (Базель, Швейцария) - глобальная инновационная компания в области фармацевтики и диагностики, которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. В 2020 году инвестиции компании в исследования и разработки составили 12,2 млрд швейцарских франков. "Рош" является одним из крупнейших разработчиков и производителей биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и неврологических заболеваний. Компания также является одним из лидеров в области диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического подразделений позволяет "Рош" быть одним из лидеров в области персонализированной медицины. АО "Рош-Москва" представляет в России фармацевтическое подразделение компании. Работая со всеми заинтересованными сторонами, мы стремимся улучшить доступ российских пациентов к инновационным технологиям в лечении заболеваний. 30 препаратов компании входят в перечень ЖНВЛП. "Рош" вносит долгосрочный вклад в развитие медицины, науки, общественного здравоохранения и фармацевтической промышленности в России. Подробнее на www.roche.ru.

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