Фестиваль ФинЗОЖ Fest стартовал во всех регионах страны

ТАСС, 29 октября. Как поменять свои привычки, научиться бережливости и ни в чем себе не отказывать. На эти вопросы 28 октября ответили ведущие эксперты от государства и бизнеса, а также популярные блогеры в прямом эфире фестиваля ФинЗОЖ Fest (6+). Мероприятие, посвященное принципам финансово здорового образа жизни, проходит в социальных сетях ВКонтакте и Instagram информационно-просветительского сервиса моифинансы.рф.

ФинЗОЖ Fest продолжает традиции Всероссийской недели сбережений, организован Минфином России в партнерстве с Банком России и приурочен к Всемирному дню сбережений, который проводится во всем мире 31 октября.

Открывая ФинЗОЖ Fest, заместитель министра финансов Михаил Котюков отметил, что от рационального потребления и долгосрочного планирования во многом зависит финансовое благополучие личного бюджета. Он посоветовал зрителям трансляции следить за своими тратами, откладывать часть доходов, отказаться от импульсивных покупок, но при этом не впадать в крайности.

По словам Михаила Котюкова, важно не только уметь сберегать, но и правильно распоряжаться сэкономленными деньгами - постепенно удлинять горизонт планирования и соблюдать правила финансовой безопасности. "Любые обещания высокого дохода должны нас настораживать. Какие подводные камни скрываются за обещаниями сверхрыночной доходности? Нет ли там повышенных рисков? Как правило, эти риски там есть. По-другому просто не может работать финансовый рынок", - сказал Михаил Котюков.

Отдельного внимания при формировании семейного бюджета, по мнению заместителя министра финансов, заслуживает и вопрос заимствований. "Мы берем чужие средства ненадолго, а отдаем свои и навсегда. При этом стоимость этих денег, величина процента - вопрос, который требует самого глубокого и серьезного изучения", - подчеркнул он.

Говоря о полезных лайфхаках для сбережений, Михаил Котюков предложил участникам ФинЗОЖ Fest чаще пользоваться мерами государственной поддержки - налоговыми преференциями, вычетами, грантами, пособиями, субсидиями и льготами. "Много полезной и актуальной информации об этом есть на нашем портале моифинансы.рф. Призываю всех пользоваться этим ресурсом, буквально в ежедневном режиме", - подытожил заместитель министра.

Спикеры ФинЗОЖ Fest обсудили самые актуальные темы "эпохи потребления": как и сколько можно сэкономить на услугах ЖКХ; что такое потребительский штраф и в каких случаях он положен; как маркетинговые уловки обманывают наше сознание; сколько карманных денег давать ребенку и нужна ли ему самостоятельность в финансовых решениях; как научиться зарабатывать на продаже ненужных вещей и превратить вырученные деньги в инвестиции и о многое другое.

Основная идея ФинЗОЖ Fest - в масштабах всей страны открыто поговорить о личных финансах, поделиться экспертным мнением и личным опытом о том, как формировать сбалансированный семейный бюджет и отказаться от вредных финансовых привычек, считает руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас. "Мы говорим о разумном потреблении и сбережении. Эта тема достаточно объемная, поэтому мы проводим не точечное и разовое мероприятие, а целый цикл активностей для людей всех возрастов и разных интересов, в широком партнерстве с государством и бизнесом. Для нас самое главное - показать короткий, комфортный и правильный путь к финансовому здоровью, дать людям конкретные примеры того, как это может изменить их жизнь к лучшему", - подчеркнула она.

Мероприятия ФинЗОЖ Fest затронут все регионы России. Например, гости фестиваля могут принять участие во всероссийском онлайн-челлендже. Для этого надо подписатьcя на официальные аккаунты моифинансы.рф и выложить на своей странице пост или видео с рассказом о собственных принципах разумного потребления и хештегом #финзожканикулы. Победителей определят 12 ноября. Они получат ценные подарки от партнеров фестиваля.

30 и 31 октября на площадке familymoneyfest.ru мероприятия "ФинЗОЖ Fest" продолжит интерактивный Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры, организованный в рамках национального проекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения России. Более тридцати ведущих специалистов в области личных финансов за два дня выступят на площадке фестиваля.

До конца ноября буду проводиться региональные мероприятия, в числе которых стрим для жителей Крымского полуострова. Серия эфиров с участием экспертов рассчитана на граждан, представителей органов власти и системы образования. Будут обсуждаться волнующие крымчан вопросы доступности по самым востребованным финансовым услугам, вхождения финансовой грамотности в систему образования и просвещения детей и молодежи Республики Крым и города Севастополь. Специалисты расскажут о том, как удобно и безопасно получать финансовые услуги, как снизить платежи по ипотеке и использовать программы государственной поддержки, обсудят главное по теме налоговых вычетов, затронут тему новых ФГОСов для образования и др.

ТАСС - информационный партнер.