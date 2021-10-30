Роскосмос впервые занял первое место в командном зачете на Worldskills Hi-Tech 2021

ТАСС, 30 октября. По итогам общекомандного медального зачета впервые в истории сборная команда госкорпорации "Роскосмос" заняла первое место в VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WorldSkills Hi-Tech 2021. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, команда набрала 122 балла, заняв первое место по количеству баллов и медалей; кроме того, в категории "Юниоры" Роскосмос также стал лидером как по общему количеству медалей, так и по количеству полученных золотых медалей.

"Второе место общекомандного медального зачета взяли представители госкорпорации "Росатом" (114 баллов). Третье место - у команды госкорпорации "Ростех" (92 балла). Четвертое и пятое места - у компаний ЕВРАЗ и СИБУР соответственно", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что госкорпорация "Роскосмос" на протяжении последних трех лет стремительно улучшает свои позиции на Чемпионате: в 2019 году сборная была представлена в 14 компетенциях и заняла третье место в общекомандном зачете, в 2020 году - второе место в общекомандном зачете, успешно выступив в 20 компетенциях, и в 2021 году команда впервые в истории чемпионата соревновалась по 39 компетенциям и заняла первое место.

Как рассказали в пресс-службе организации госкорпорации "Роскосмос" - екатеринбургского НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (НПОА) - в рамках Hi-Tech 2021 впервые в России прошел Кубок рационализации и производительности - коммуникационная площадка для тиражирования и обмена знаниями и лучшими практиками в сфере рационализации, изобретательства и развития инноваций, как механизмов повышения производительности труда. В рамках этого соревнования был представлен проектный кейс НПОА - "Ассистент водителя", где участники предложили рационализацию системы точного вождения беспилотной сельскохозяйственной техникой. В пресс-службе НПОА добавили, что в компетенции "Интернет-маркетинг" золотую награду завоевала начальник группы развития детского технического творчества НПО автоматики Евгения Панасова.

Об участниках

Сборную Роскосмоса представили 78 участников основной категории, 23 участника категории "Юниоры" и 70 экспертов-компатриотов. Всего в рамках WorldSkills Hi-Tech-2021 в первенстве состязались 42 команды из 500 конкурсантов в 39 профессиональных компетенциях в сферах услуг, транспорта и логистики, производственных, инженерных, информационных, коммуникационных, строительных технологий. Кроме того, более 80 представителей юниорского движения Ворлдскиллс Россия выступили в соревнованиях по 9 компетенциям. Работу участников оценивали свыше 500 экспертов.

О соревнованиях

VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2021 проходил с 25 по 29 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург - Экспо". В рамках первенства впервые проходил Кубок по рационализации и производительности, реализуемый с этого года в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" национального проекта "Производительность труда". WorldSkills Hi-Tech — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. Чемпионат с 2014 года ежегодно проводят в Екатеринбурге в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в национальный проект "Образование".