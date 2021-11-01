Клиенты группы Газпромбанк Лизинг дополнительно получили 1 млрд рублей в виде субсидий

ТАСС, 1 ноября. Группа Газпромбанк Лизинг за девять месяцев 2021 года дополнительно предоставила скидки клиентам по сделкам льготного автолизинга на сумму 1,3 млрд рублей. Это на 24% больше аналогичного периода 2020 года. Общий объем профинансированного имущества за период составляет 23 млрд рублей, что на 63% больше прошлого года. Самыми популярными автомобилями при приобретении на условиях льготного лизинга по госпрограммам Минпромторга РФ в 2021 году стали: Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, LADA Largus, KIA Rio. В сегменте легкого коммерческого и грузового транспорта лидерами являются Ford Transit, КамАЗ, ГАЗель и УАЗ.

В период с 1 января 2021 года по 1 октября 2021 года компании группы Газпромбанк Лизинг заключили более 4 тыс. договоров лизинга с применением субсидий Минпромторга РФ на финансирование 4,6 тыс. единиц различных видов техники.

С учетом достигнутых результатов на 1 октября 2021 года совокупный портфель сделок по льготному автолизингу группы Газпромбанк Лизинг составляет 114,5 млрд рублей. Общий размер субсидий, которые в полной мере транслированы клиентам в виде скидок на аванс, превысил 7 млрд рублей.

"Программы субсидирования, которые реализует Минпромторг РФ, способствуют обновлению и пополнению автопарков российских компаний с максимальной выгодой. Поэтому группа Газпромбанк Лизинг продолжит эффективную работу в роли проводника госсубсидий конечным пользователям - клиентам МСП и крупного корпоративного бизнеса. Сейчас в первом чтении в Госдуме находится законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Согласно проекту, в 2022 году на стимулирование продаж отечественного автотранспорта предусмотрено 4,8 млрд рублей, строительно-дорожной и коммунальной техники - 2 млрд рублей", - комментирует глава группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.

О группе Газпромбанк Лизинг

Группа Газпромбанк Лизинг - лидер российского рынка лизинга по итогам первого полугодия 2021 года по объему нового бизнеса (по данным РА "Эксперт РА", итоги рынка лизинга в первом полугодии 2021 года). Является частью группы Газпромбанка, активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес на базе двух дочерних компаний - Газпромбанк Автолизинг и Carcade. Группа участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам первого полугодия 2021 года лизинговый портфель группы Газпромбанк Лизинг составляет 375 млрд рублей.