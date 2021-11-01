"ПСБ" начал прием заявок от предпринимателей на льготные кредиты под 3%

ТАСС, 1 ноября. "ПСБ" начал прием заявок на льготные кредиты под 3% для новых клиентов-предпринимателей из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "ПСБ", сообщение которой имеется в распоряжении ТАСС.



"ПСБ" начал прием заявок на льготное кредитование новых клиентов в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Для действующих клиентов "ПСБ" предодобренные предложения по льготному кредитованию будут доступны в личном кабинете интернет-банка с 9 ноября", - сказано в сообщении.



Как пояснили в пресс-службе, чтобы получить финансирование на восстановление своей деятельности бизнесменам нужно подать заявку с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Максимальная сумма кредита будет рассчитана исходя из одного МРОТ каждому работнику предприятия за 12 месяцев. Займ выдается под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. Первые полгода заемщик будет освобожден от всяких выплат, а в течение последующих 12 месяцев можно возвращать кредит и проценты равными долями.



Сообщается, что рассчитывать на такую поддержку могут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и ИП. В пресс-службе подчеркнули, что кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года.



Как рассказал вице-президент - заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса "ПСБ" Кирилл Тихонов, слова которого приводятся в сообщении, в банке реализована цифровая инфраструктура, позволяющая предприятиям из пострадавших отраслей максимально быстро и просто воспользоваться господдержкой. "Наши клиенты смогут получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке в кратчайшие сроки. Мы уверены, что льготное кредитование по обновленной госпрограмме поможет предпринимателям сохранить и поддержать свое дело в сложившейся ситуации на рынке", - отметил Тихонов.



О льготном кредитовании предпринимателей



Как рассказали в пресс-службе, с начала пандемии ПAO "Промсвязьбанк" выдал более 30 тыс. кредитов на сумму свыше 50 млрд рублей в рамках госпрограмм поддержки бизнеса. В 2020 году банк занял второе место среди кредитных организаций по числу займов, предоставленных МСП из особо пострадавших отраслей.