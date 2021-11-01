Председатель КНР выдвинул пять предложений на саммите руководителей G20

ТАСС, 1 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября принял участие по видеосвязи из Пекина в 16-м саммите руководителей "Группы 20" (G20) и выступил с речью. Он выдвинул пять предложений, направленных на стимулирование глобального развития и решение проблем управления, сказано в официальном сообщении Генконсульства КНР в Екатеринбурге.

"Во-первых, он призвал к солидарности в борьбе с COVID-19 и предложил инициативу глобального сотрудничества в области вакцин. В рамках этой инициативы Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество в области научных разработок вакцин, увеличить поставки вакцин в развивающиеся страны и поощрять производителей вакцин к передаче технологий развивающимся странам", - сказано в сообщении. "Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для повышения физической и финансовой доступности вакцин в развивающихся странах и содействовать "созданию глобальной линии обороны против пандемии" посредством вакцинации", - приводятся в сообщении слова председателя КНР.

Во-вторых, Си Цзиньпин призвал усиливать координацию для содействия восстановлению. "Крупные экономики должны проводить ответственную макроэкономическую политику, не допускать, чтобы принимаемые внутри стран меры приводили к росту инфляции, колебаниям обменных курсов или росту задолженности, избегать негативных последствий для развивающихся стран и обеспечивать стабильное функционирование международной финансово-экономической системы", - заявил он. Си Цзиньпин также подчеркнул потребность в совершенствовании системы и правил глобального экономического управления и необходимость формирования открытой мировой экономики.

В-третьих, председатель КНР отметил важность инклюзивности для достижения совместного развития. "Мы должны строго придерживаться принципа "интересы народа превыше всего" и придать глобальному развитию более справедливый, эффективный и инклюзивный характер, чтобы ни одна страна не осталась позади", - сказал он, призвав все страны к активному участию в инициативе глобального развития.

В-четвертых, он призвал прилагать усилия по внедрению инноваций для использования потенциала инновационного роста. "Формирование исключительных блоков или даже проведение идеологических границ приведет лишь к расколу и создаст еще больше препятствий, что не принесет никакой пользы, а только нанесет ущерб научно-техническим инновациям", - приводятся в сообщении слова председателя КНР. "Китай принял решение подать заявку на присоединение к соглашению о партнерстве в области цифровой экономики, и готов работать со всеми сторонами для содействия здоровому и упорядоченному развитию цифровой экономики", - цитируют в генконсульстве его слова.

В-пятых, Си Цзиньпин подчеркнул важность содействия гармоничному сосуществованию для достижения зеленого и устойчивого развития. "Развитые страны должны служить примером в вопросе сокращения выбросов, выполнять свои обязательства по финансированию борьбы с изменением климата и оказывать поддержку развивающимся странам с точки зрения технологий и наращивания потенциала", - цитируют в дипмиссии слова председателя КНР.

"В заключение Си Цзиньпин призвал объединить усилия, чтобы как можно скорее рассеять "мрак" пандемии и совместно построить лучшее будущее", - сказано в сообщении.