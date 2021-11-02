В Доме-музее Станиславского открыли выставку "Я и Они. Три сестры"

​​​ТАСС, 2 ноября. "Я и Они. Три сестры" (18+) - это выставка о том, как тесно связаны между собой искусство и театр. И еще о том, как точно пойманный литератором (художником, драматургом) сюжет может жить век за веком, вдохновляя зрителей и читателей на разнообразные переживания и интерпретации.

"Три сестры" (18+) - пьеса о счастье, недостижимом, далеком. Ее герои живут в ожидании счастья, которое так и не наступает, растворяясь в тумане неопределенного и монотонного сегодня.

"Художник Борис Кочейшвили вот уже полвека рисует "Трех сестер", помещая их то в райские места, то в темный лес, а то и вовсе на залитую белым светом сцену. Три женских образа выстроились у него в устойчивую композицию, срослись с русской культурой, с канонической Троицей, оставаясь при этом искусством сегодняшним, современным и ярким в своей самобытности," - рассказала куратор выставки Тамара Вехова.

​Пьеса "Три сестры" были написана А.П. Чеховым в 1901 году специально для Художественного театра и поставлена К.С. Станиславским. Для своего времени в спектакле было много новаторских решений. 120 лет спустя "Три сестры" по-прежнему вызывают огромный интерес. Эта пьеса востребована как на российской, так и на зарубежной сцене. Ее ставили Олег Ефремов и Анатолий Эфрос, Юрий Погребничко и Петр Фоменко, Кристофер Марталер и Петер Штайн. Сегодня к ней обращаются Константин Богомолов и Тимофей Кулябин, Юрий Бутусов и Андрий Жолдак, Саймон Стоун и Сюзанна Кеннеди. Чем же она привлекает режиссеров, чей язык, культура и способ мышления бесконечно далеки от стилистики раннего МХАТа? В чем магия этого сюжета? Выставка "Я и Они. Три сестры" в музее МХАТ - попытка ответить на этот вопрос.

В экспозиции представлены автографы Чехова и Станиславского, фотографии, эскизы и документы к первой постановке, а также - именной дорожный чемодан А.П. Чехова, (в котором, возможно, путешествовала та самая рукопись).

Художник Борис Кочейшвили - один из наиболее значимых и любопытных интерпретаторов чеховской пьесы на арт-сцене. Он увлечен сюжетом "Трех сестер" с начала 1970-х годов, варьируя его в своей графике, живописи и рельефах. Их также увидит публика - около сотни работ художника, выполненных в разных техниках, представит зрителям небывалое разнообразие пластических решений культовой фабулы.

В последнем зале зрители смогут увидеть отрывки из спектаклей "Три сестры" в трактовках самых разных режиссеров - шесть выдающихся спектаклей, наших и западных: Юрий Бутусов, Андрий Жолдак, Сюзанна Кеннеди, Тимофей Кулябин, Юрий Погребничко и Петр Фоменко представят свои трактовки Чеховской пьесы.

Выставка в музее МХАТ - в Доме-музее К.С. Станиславского станет мультимедийным предисловием к персональной выставке художника Бориса Кочейшвили, которая открывается в Государственной Третьяковской галерее 11 ноября 2021 года.

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