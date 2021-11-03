Экологический онлайн прошел в Арктике

ТАСС, 3 ноября. В Мурманске завершилась международная Конференция "Циркумполярное сотрудничество независимых экологов и активистов в условиях пандемии и энергетического кризиса", которая стала очередным событием в рамках международного проекта "ECO-Barents-2021", организованного ведущими независимыми российскими и международными природоохранными организациями. В конференции приняли участие наиболее авторитетные экологи и общественные деятели из России, Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании, включая информационное агентство "Barents News", Центр экологического мониторинга "ПОМОР", сообщество независимых экологов стран Баренцева региона "BRIЕS", норвежские организации "Природа и Молодежь", "Зеленые воины Норвегии", Саамский парламент Норвегии, "Общество охраны природы Финляндии", датской партии "красно-зеленых" и др.

Также в Конференции в онлайн-формате выступили Антон Красовский, директор вещания на русском языке телеканала RT, Елена Шаройкина, Глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной Палаты Российской Федерации, известный американский журналист и фотограф Эдвард Опп и директор норвежской компании НУССИР Ойстайн Рушфельдт.

Участники особо отметили, что благодаря плотному сотрудничеству независимых экологов трансграничного региона удается решать многие проблемы окружающей среды Арктики. Так, Рубен Оддекалв, сын известного эколога Курта Оддекалва, поблагодарил Россию за учреждение Премии имени Курта Оддекалва и вместе с коллегами рассказал о дальнейших планах по улучшению тревожной ситуации с норвежскими рудниками и заброшенными нефтяными платформами.

Глава норвежской природоохранной организации Терезе Хюгстмюр сообщила, что только благодаря поддержке в том числе и российских экологов удалось добиться запрета на работу рудника НУССИР, а вышедший на связь оппонент, глава этой компании Ойстайн Рушфельдт признал силу "зеленых" и необходимость в более экологичных подходах на его предприятии. "Сегодня Норвегия наращивает экспорт электроэнергии, увеличивает добычу меди, нефти и газа. В Швеции расширяют вырубку лесов. Финляндия выдает все больше лицензий на добычу полезных ископаемых, и в этих условиях независимые природоохранные НКО наших стран просто обязаны играть ключевую роль в формировании "чистой" повестки региона", - подвел итоги Конференции руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев.