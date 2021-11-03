В международном форуме "Всемирный день Качества-2021" примет участие более 30 тыс. человек

ТАСС, 3 ноября. В 2021 году главным национальным деловым событием в мире качества станет международный форум "Всемирный день качества - 2021" (16+). Уникальная дискуссионная площадка, сфокусированная на вопросах эффективности и устойчивого развития.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация диктует свои условия, поэтому для сохранения здоровья всех участников 10 и 11 ноября все сессии пройдут в онлайн.12 ноября все сессии пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

"В этом году форум пройдет с фокусом на принципы ESG. Потому что мир неуклонно идет в новую эпоху, когда именно качество жизни становится основным приоритетом для всех жителей Земли. Мы считаем критически важным регулярно объединять на одной платформе тех людей, которые по долгу своей службы непосредственно отвечают за качество процессов, товаров, услуг, госуправления. На форуме лучшие мировые эксперты и специалисты смогут и поделится лучшими практиками, и обсудить наболевшие вопросы", - отметил руководитель Роскачества, руководитель Оргкомитета Форума Максим Протасов.

За три дня российские и зарубежные спикеры обсудят актуальные проблемы, связанные с правовым регулированием в сферах цифровизации, защиты потребителей, обменяются лучшими мировыми практиками в сфере систем менеджмента, пищевой безопасности, туризма, легкой и текстильной промышленности, поговорят о том, чем сегодня живет ритейл и как обстоят дела в сфере образования и фармацевтического рынка - то есть затронут все сферы человеческой жизни, где качество играет важнейшую роль.

"Форум приурочен ко Всемирному дню качества, улучшение качества жизни неизменно является приоритетной задачей государства. Поэтому бизнес-сообществу, чтобы оставаться конкурентноспособным в современных реалиях и действовать на долгосрочную перспективу, важно не только повышать операционную и производственную эффективность, но и держать ориентир на непрерывное совершенствование и социальную ответственность" - подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В форуме 2020 года приняло участие более 14 тыс. человек из 21 страны, 185 спикеров на 20 отраслевых сессиях делились лучшими кейсами своих компаний. А в этом году ожидается более 30 тыс. участников онлайн.

В числе ключевых спикеров форума "Всемирный день Качества-2021": Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации, Торольф Паульшус, президент Европейской организации качества, Мангалика де Сильва, президент Азиатско-Тихоокеанской организации качества, Жанлука Мюле, исполнительный директор Европейского Фонда управления качеством (EFQM) и многие другие.

В этом году главное национальное деловое событие в мире качества пройдет в гибридном формате. Офлайн-мероприятия состоятся в Москве, а онлайн-трансляцию форума смогут посмотреть все зарегистрированные участники.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте.

Форум проводится Минпромторгом России, Роскачеством, Росстандартом, Росаккредитацией и ННЦК, при поддержке Европейской организации качества и Азиатско-Тихоокеанской организации качества, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Российского общества "Знание" и Фонда Росконгресс.

ТАСС - информационный партнер.

