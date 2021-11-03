ПСБ проводит консультации по вопросам получения госсубсидий для бизнеса

ТАСС, 3 ноября. ПСБ начал проводить консультации предпринимателей, обращающихся за субсидиями в рамках государственной программы поддержки бизнеса "ФОТ 3.0". Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

Программа поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса разработана в связи с нерабочими днями и другими ограничениями, объявленными для борьбы с пандемией. Программа "ФОТ 3.0" стартовала 1 ноября и продлится до 30 декабря 2021 года. На каждого работника государство выделяет по 12 тыс. 792 рубля (размер МРОТ), такую же сумму может получить индивидуальный предприниматель (ИП), не имеющий наемных работников. Выданные средства возврату не подлежат.

"Специалисты ПСБ через контакт-центр банка дают консультации по получению господдержки, в частности, по вопросам подачи заявок и заполнения формы ФНС, необходимой для получения субсидии", - рассказал руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

Для новой программы субсидирования бизнеса был разработан ряд методологических решений, которые позволят предпринимателям значительно сэкономить время и упростить процессы оформления заявок на субсидии.

"ПСБ принимает заявки на льготное кредитование в рамках государственной программы "ФОТ 3.0", ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Для получения кредита достаточно оформить онлайн-заявку", - добавил Чернощекин.

Процедура получения господдержки максимально упрощена. Действующие клиенты банка смогут оформить ее через личный кабинет в банковском онлайн-приложении, а от новых клиентов потребуется приложить к заявке всего два документа.