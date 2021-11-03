Сбор заявок на участие в просветительской премии "Знание" продолжается до 14 ноября

ТАСС, 3 ноября. Сбор заявок на соискание просветительской премии "Знание" (16+) продлен до 14 ноября 2021 года. Ежегодная премия учреждена Российским обществом "Знание" для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. Она будет присуждаться российским деятелям просвещения и просветительским проектам в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, в интернете, на ТВ и радио, просветительские фильмы и мероприятия.

Подать заявку на сайте Премии могут общественные и государственные деятели, преподаватели, школьные учителя, блогеры, представители компаний и СМИ - все, кто создает и развивает просветительские проекты в России. Номинировать на премию можно не только себя, но и других людей или интересные проекты.

"Мы учредили Премию "Знание" для того, чтобы найти лучших просветителей России, создать своего рода знак качества в просветительстве, а также выявить и показать миру те проекты, которые пока не получают заслуженного внимания. Мы планируем предоставить победителям новые возможности для продвижения и масштабирования своих проектов, доступ к более широкой аудитории, чтобы как можно больше людей получали информацию от самых профессиональных спикеров", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Список номинаций премии расширен до 15: новая номинация "За вклад в просвещение в сфере "Достижения и гордость России" будет присуждаться за просветительскую деятельность, направленную на распространение знаний об открытиях и современных достижениях нашей страны, историях успеха российских ученых, предпринимателей, спортсменов, деятелей искусства и выдающихся личностей в разных областях знаний.

Также была выделена специальная номинация "По версии слушателей" - в нее попадут номинанты по всем направлениям, список которых будет опубликован на сайте Премии. Победители номинации станут известны по итогам открытого голосования на сайте, которое начнется 29 ноября.

Подавать заявки на премию "Знание" можно по следующим направлениям:

"За общий вклад в просвещение" (главная номинация),

"За вклад в просвещение в интернете",

"За лучшее просветительское мероприятие",

"За активную просветительскую деятельность в вузе",

"За вклад в просвещение на радио и ТВ",

"За лучший просветительский фильм",

"За активную просветительскую деятельность в школе",

"За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство",

"За вклад в просвещение в сфере "Бизнес",

"За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии",

"За вклад в просвещение в сфере "Спорт и здоровый образ жизни",

"За вклад в просвещение в сфере "История",

"За вклад в просвещение в сфере "Экология",

За вклад в просвещение в сфере "Достижения и гордость России",

Специальная номинация "По версии слушателей".

Лауреатами премии "Знание" станут просветители и просветительские проекты, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. После окончания сбора заявок на сайте, с 15 по 21 ноября, экспертная комиссия, в которую войдут лекторы общества "Знание" и представители партнерских вузов и организаций, определит шорт-лист из четырех претендентов по каждой из номинаций. Главными критериями отбора являются масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя. 29 ноября члены почетного жюри - видные государственные деятели, представители бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства - выберут лауреатов, а торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года.

Лауреаты Премии будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом "Знание" и получат статус резидента образовательного продюсерского центра "Машук", который открывает доступ к широким возможностям его мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов. Резиденты центра также получат поддержку общества "Знание" в их продвижении на широкую аудиторию.

ТАСС выступает информационным партнером.