В "Газпром трансгаз Екатеринбург" прошел первый детский экологический лагерь

ТАСС, 3 ноября. На базе отдыха "Прометей" (г. Верхняя Сысерть, Свердловская область) завершился первый экологический лагерь детей работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ). Он проходил с 27 октября по 2 ноября с соблюдением всех мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщили в среду в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Участие в слете приняли 50 старшеклассников, представлявших 13 филиалов предприятия из трех регионов производственной деятельности Общества - Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

"Организаторы приготовили для ребят насыщенную и разнообразную программу. Она включала знакомство с экологической политикой, реализуемой в "Газпром трансгаз Екатеринбург", встречу с представителями химической лаборатории Инженерно-технического центра предприятия, серию познавательных мастер-классов от работников различных филиалов и структурных подразделений администрации Общества. Также участники лагеря побывали на экскурсии в центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан", посетили природный парк "Бажовские места", встретились с волонтерами добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", - сказано в сообщении.

На протяжении всей недели дети осваивали навыки командной работы, учились анализировать экологические проблемы и искать оптимальные пути их решения, в том числе с использованием современных средств коммуникации.

"Итогом стали разработанные ребятами проекты, направленные на сбережение природы и рачительное использование ресурсов планеты. Защита проектов состоялась в день закрытия лагеря. Жюри признало лучшей работу сборной двух филиалов из Курганской области - Шадринского и Далматовского линейных производственных управлений магистральных газопроводов с темой "Сбережение природных ресурсов". Свои проекты и полученный опыт юные экоактивисты представят сверстникам в филиалах предприятия", - рассказали в пресс-службе.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.