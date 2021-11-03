Председатель КНР призвал к решительным мерам для совместного решения проблемы климата

ТАСС, 3 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все стороны принять более решительные меры для совместного решения проблемы изменения климата. Он обратился с таким призывом в своем письменном заявлении к участникам двухдневного саммита мировых лидеров, который прошел в Глазго в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), сказано в официальном комментарии генконсульства КНР в Екатеринбурге.

"Я рассчитываю, что все стороны предпримут более решительные меры для совместного решения проблемы изменения климата и защиты нашей планеты - общего дома человечества", - цитируют в сообщении слова председателя КНР.

По его словам, неблагоприятные последствия изменения климата становятся все более очевидными, в связи с чем актуальность глобальных действий продолжает расти.

"Председатель КНР выдвинул предложение из трех пунктов, направленное на решение проблемы изменения климата. Он призвал защищать многосторонний консенсус, сосредоточиться на практических действиях и ускорить "зеленую" трансформацию", - сказано в сообщении. "Мультилатерализм – это превосходное средство в противодействии глобальным вызовам, таким как изменение климата", - отметил Си Цзиньпин.

"Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение заложили юридические основы для международного сотрудничества по вопросам изменения климата, сказал Си Цзиньпин. Он добавил, что все стороны должны укреплять взаимное доверие и сотрудничество на основе существующего консенсуса для обеспечения успеха Конференции в Глазго", - сказано в сообщении. "Все стороны должны сдержать свои обещания, сформулировать практические цели и видение и в соответствии с национальными условиями сделать все возможное, чтобы реализовать меры по борьбе с изменением климата", - цитируют в генконсульстве его слова.

Председатель КНР подчеркнул ответственность, которую несут развитые страны за решение проблем, связанных с изменением климата. Си Цзиньпин отметил, что развитые страны должны не только делать больше сами, но и оказывать поддержку развивающимся странам, чтобы они добивались большего.

"Относительно "зеленой" трансформации председатель КНР отметил, что считает важным проводить преобразования и модернизацию топливно-энергетического комплекса, а также структуры производства и потребления, опираясь на технологичные инновации", - сказано в сообщении. "Руководствуясь концепцией общности судьбы человека и природы, Китай неизменно уделяет приоритетное внимание сохранению окружающей среды и придерживается экологичного и низкоуглеродного пути развития", - заявил он.

"Китай ускорит формирование экономической системы экологически чистого и низкоуглеродного замкнутого цикла, а также продолжит содействовать урегулированию производственной структуры и решительно сдерживать слепую разработку энергоемких проектов с высоким уровнем выбросов", - продолжил Си Цзиньпин.

Китай ускорит переход к "зеленой" и низкоуглеродной энергетике, будет активно развивать возобновляемые источники энергии, спланирует и построит большие ветряные и фотоэлектрические электростанции, добавил он.

"Китай недавно опубликовал План действий по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и Практическое руководство по достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности при полной, точной и всесторонней реализации новой концепции развития", - напомнил председатель КНР.

"Си Цзиньпин отметил, что страна разработает конкретные планы практической деятельности в таких ключевых областях, как энергетика, промышленность, строительство и транспорт, а также ключевых отраслях, таких как уголь, электроэнергия, сталь и цемент. По его словам, будут разработаны меры научно-технического, налогово-бюджетного и банковско-кредитного сопровождения, в том числе с помощью методики поглощения углерода", - цитируют в дипмиссии слова председателя КНР.

"Эти меры лягут в основу политических установок "1+N" по достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности с четким графиком, дорожной картой и руководством к действиям", - добавил он.