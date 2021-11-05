Алексей Текслер: в Челябинской области достигнут допандемийный уровень занятости

ТАСС, 5 ноября. Экономика Челябинской области адаптировалась к нынешним условиям, достигнут допандемийный уровень занятости, растет промышленное производство. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе представления основных приоритетов облбюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года, сказано в сообщении управления пресс-службы и информации администрации Челябинской области. Правительство региона завершило работу по формированию проекта областного бюджета, он внесен на рассмотрение депутатов Заксобрания Челябинской области.

Бюджет сформирован без коммерческих заимствований, как и в текущем году. Расходы полностью обеспечены за счет собственных средств (включая остатки доходов с 2021 года) и федеральных ресурсов. "Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития. Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года", - подчеркнул Текслер.

Благодаря росту поступлений появилась возможность направить больше средств на развитие региона. В 2022 году расходы увеличатся на 18% по сравнению с бюджетом текущего года. Расходы бюджета 2022 года составят 253,2 млрд рублей. 70% поступлений будут направлены на развитие социальной сферы. "Расходы по направлению "социальная политика" увеличены на 28%. Индексируются все социальные выплаты, мы запускаем ряд новых программ на поддержку материнства и детства, семей с детьми; расширяем перечень льготников, в частности, по ветеранам труда снижаем планку стажа. Также опережающими темпами финансируем такие направления, как спорт и культура. Ранее финансирование по этим направлениям отставало", - отметил глава региона.

С приростом заложены расходы на здравоохранение и образование, а также на соцподдержку жителей. Существенно увеличены расходы на развитие физкультуры и спорта. Почти в полтора раза увеличены расходы в сфере культуры. "Все наши планы по развитию первичного звена, по строительству крупных объектов здравоохранения в области – все планы в силе, и мы будем их реализовывать. Отдельное направление – различные выплаты для привлечения медицинских кадров в регионе", - сказал Текслер.

Увеличено финансирование на газификацию – на 25% по сравнению с текущим годом (не включая расходов на догазификацию по программе "Газпрома"). Существенно увеличены бюджетные инвестиции в экономику и инфраструктуру: на модернизацию транспортной инфраструктуры; на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство; увеличены региональные расходы на развитие дорожной отрасли. Значительное возросли расходы на сельское хозяйство. Увеличена поддержка муниципалитетов. В частности, выросли объемы областных трансфертов муниципалитетам. В два раза увеличено финансирование инициативного бюджетирования - проектов, которые реализуются при участии жителей муниципалитетов.

"Мы не снижаем расходы на плановые 2023 и 2024 годы. Прошу Законодательное Собрание активно включиться в обсуждение бюджета. Поручаю своим заместителям (при необходимости - министрам) активно отрабатывать вопросы на площадках Заксобрания", - добавил глава региона.

Бюджетная обеспеченность регионов

Регионам РФ придется учитывать экономические реалии в связи с пандемийными ограничениями. Потери российской экономики в результате введения ограничительных мер на две недели в конце октября-начале ноября могут составить 60 млрд рублей. Об этом заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства. Белоусов сообщил, что правительство внимательно изучило опыт введения ограничительных мер в отдельных регионах, включая введение QR-кодов.

"В целом по стране <…> потери оцениваются в 4 млрд рублей в сутки и, соответственно, в расчете на двухнедельную паузу, двухнедельные нерабочие дни - это порядка 60 млрд рублей", - сказал он.

Тем временем, около 41,5 трлн рублей будет направлено на социальную поддержку граждан России в ближайшие три года. Об этом заявил президент Владимир Путин 12 октября на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.

"Крупнейшая бюджетная статья - социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, людей старших поколений", - сказал глава государства.

Путин отметил, что "одни из первых законопроектов, которые предстоит рассмотреть депутатам, - федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов". "В этих документах, представленных правительством, как минимум, три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение", - уточнил президент.

Глава государства подчеркнул, что "на развитие экономики и поддержку регионов [предполагается выделить в ближайшие три года] 15,1 трлн рублей, на здравоохранение - 10,9 трлн рублей". По его словам, "в законопроектах о федеральном бюджете и бюджетах внебюджетных фондов каждый второй рубль расходов направляется не реализацию социальной политики и на здравоохранение".