ТАСС, 8 ноября. Alfa Wealth вошел в число ведущих экономических Telegram-каналов России по итогам рейтинга, который подготовила система аналитики социальных сетей и СМИ "Медиалогия" по итогам сентября. Среднее количество просмотров каждого поста в сентябре на канале Alfa Wealth составило 46,3 тыс., что обеспечило седьмую позицию в рейтинге.

Telegram-канал Alfa Wealth создан в 2018 году как дополнительный инструмент коммуникации с высокосостоятельными клиентами УК "Альфа-Капитал" - участниками программы лояльности Alfa Capital Wealth, а также с потенциальными клиентами. Сейчас это один из самых читаемых финансовых каналов в России: на него подписаны 97 тыс. человек.

Alfa Wealth помогает клиентам "Альфа-Капитала" и широкому кругу частных инвесторов оставаться в курсе актуальных событий на глобальном и российском финансовых рынках. Автор канала Алексей Климюк, старший инвестиционный консультант УК "Альфа-Капитал", знакомит аудиторию с тенденциями на фондовом рынке, делится прогнозами и мнениями экспертов компании, инвестиционными идеями и личным профессиональным опытом. Все это позволяет читателям эффективнее принимать решения, связанные с управлением своим капиталом.

"Telegram-канал Alfa Wealth - прекрасный пример того, как из идеи сотрудника рождается полноценный проект, который привносит большую ценность в бизнес компании. Одно из важных направлений корпоративной политики "Альфа-Капитала" заключается в стремлении мотивировать сотрудников мыслить как предприниматель, находить нестандартные решения и воплощать в жизнь свои инициативы. За три года проект Алексея прошел большой путь и вырос в полноценный и крайне востребованный канал коммуникации, укрепляющий фундамент доверительных отношений компании с клиентами", - прокомментировал первый заместитель генерального директора УК "Альфа-Капитал" Юрий Григорьян.

"Исходя из моего опыта коммуникаций с клиентами, могу отметить, что им важно понимать актуальный статус по задачам, которые они делегируют нам. Отсюда и формат подачи контента в канале: больше фактов, меньше домыслов, структурированно, без воды. Если размышления или объяснения, то с железобетонной логикой. Если прогноз или анализ, то с глубиной проработки вопроса. Подобный контент экономит время инвесторов и приносит ощутимую пользу. Мы очень рады, что канал стал интересен не только действующим, но и потенциальным клиентам компании - их доля в подписчиках канала составляет 70%", - отметил автор канала Alfa Wealth, старший инвестиционный консультант УК "Альфа-Капитал" Алексей Климюк.