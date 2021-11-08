"Ингосстрах" застраховал более 124 тыс. загородных домов в I полугодии 2021 года

ТАСС, 8 ноября. Согласно данным "Ингосстраха", спрос на страхование загородной недвижимости в I полугодии 2021 года продолжил рост - в этот период компания застраховала свыше 124 тыс. загородных объектов, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Общие сборы по программе в I полугодии 2021 года составили около 726 млн рублей (прирост более 18% к показателям I полугодия 2020 года). Средняя сумма по договору страхования - примерно 1,5 млн рублей.

Анализ географии заключенных договоров показал, что за первые шесть месяцев 2021 года наиболее активно страховали свои частные дома жители Московской, Нижегородской, Ленинградской областей, а также Пермского края и Республики Башкортостан. Чаще всего клиенты "Ингосстраха" страхуют жилые объекты стоимостью до 5 млн рулей.

"Дачный сезон подошел к концу, однако мы продолжаем отмечать повышенный спрос на страхование этого типа имущества. Страхователи понимают, что в их отсутствие жилье подвергается большому числу потенциальных рисков и стараются обезопасить себя от лишних расходов. Следует также отметить, что формат проживания за городом все еще актуален - многие клиенты сохраняют "пандемийную" привычку и выезжают на дачу и в осенне-зимний период. Эта тенденция останется и в ближайшем будущем - так, по нашим прогнозам, спрос на дачи в 2021 году вырастет на 31% по сравнению с 2020 годом", - комментирует начальник отдела имущественного и личного страхования компании "Ингосстрах" Станислав Олейников.

"Ингосстрах" уделяет первостепенное внимание пожеланиям клиентов и стремится предлагать максимально надежную страховую защиту имущества от широкого спектра рисков. Так, предложения компании по страхованию загородной недвижимости - комплексные, поэтому все основные риски закладываются в продукты по умолчанию. При этом в рамках классического (не коробочного) страхования клиент может дополнить пакет рисков, например, рисками, связанными с повреждением коммуникаций грызунами, с нарушением строительных норм, правил эксплуатации имущества, а также рисками, связанными с техногенной аварией.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.