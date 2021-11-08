Плейхаб, вдохновленный романтикой моря, появился в Новой Москве

ТАСС, 8 ноября. На территории жилого комплекса "Остафьево" от группы "Самолет" открылось многофункциональное пространство для отдыха детей и взрослых. Игровой парк "Маяк" стал первым плейхабом, реализованным девелопером в своих проектах. Концепцию плейхаба с разнообразными сценариями семейного отдыха, оборудованием из природных материалов и арт-объектом разработало "Бюро Чехарда".

"Плейхаб "Маяк" - пример продуманного подхода к реализации общественного пространства в проектах группы "Самолет". Мы создаем многофункциональные досуговые зоны с большим набором сценариев для жителей разного возраста и интересов во всех крупных проектах компании. Эти пространства благоприятно влияют на развитие детей и, вместе с этим, становятся важными элементами формирования качественной и дружелюбной городской среды", - говорит руководитель управления развития продукта и аналитики группы "Самолет" Леон Пряжников.

Основной метафорой при создании крупной игровой площадки на участке площадью более 1,2 га архитекторам послужил остров с маяком. Территория трактуется как архипелаг, в котором "острова" - это различные по своему назначению игровые и рекреационные зоны. Каждой зоне присуще собственное покрытие - луговое разнотравье, песок, галька и щепа. Перемещаясь между ними, дети путешествуют от острова к острову. Ширина дорожек позволит беспрепятственно передвигаться с детской коляской или на велосипеде.

"Придумывая плейхаб "Маяк", мы стремились создать пространство для игр и движения, которое одновременно станет точкой притяжения, местом проведения встреч и праздников - рассказывает Дарья Бычкова, директор "Бюро Чехарда". Концепт природной арт-площадки прекрасно работает на эту задачу. Используя деревья естественной формы, мы восполняем недостаток контакта с природой у городских жителей. Функциональные элементы удовлетворяют потребности детей в движении. Главный арт-объект задает настроение, создает образ - в нашем случае образ старого маяка, который оказался в беде и которому решили помочь дети. Уверена, именно благодаря арт-объекту и природной концепции, в которой нет места кричащим цветам и нарочито детским образам, плейхаб станет местной достопримечательностью, точкой притяжения не только для жителей жилого комплекса, но и районов вокруг".

Жителям "Остафьево" есть куда стремиться: для спортивных активностей детей предусмотрен остров с канатной паутинкой, гамаками, бревнами-балансирами и дорожкой из пней, где можно проверить силу и ловкость. Для тихого медитативного отдыха подойдет другой остров - с уютными лавочками в окружении зеленых насаждений. Остров с высотным арт-объектом "Маяк", без сомнения, придется по вкусу отважным юным мореплавателям, а на острове с горкой, песочницей и станцией пересыпки для развития мелкой моторики, игровыми зверьками и тоннелями найдут занятие по душе и малыши-дошкольники, и дети постарше.

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Сегодня компания является одним из крупнейших федеральных девелоперов и входит в ТОП-3 застройщиков России по объему текущего строительства. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.

"Самолет" специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов.

С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.