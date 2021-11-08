Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" пройдет 9 ноября

ТАСС, 8 ноября. "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" (12+) - крупнейшая в России экспертная площадка для обсуждения вопросов корпоративного волонтерства.

"В современном мире бизнес взаимодействует с НКО и местными сообществами в самых разных форматах, но корпоративное волонтерство является, пожалуй, самым эффективным из них.

В период пандемии COVID-19 значение корпоративного волонтерства многократно выросло и подарило множество примеров подлинного служения, заставив ни много не мало пересмотреть отношение к бизнесу в нашей стране", - прокомментировал Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

Вопросы к обсуждению:

∙ Какие программы корпоративного волонтерства и практики социально-ответственного ведения бизнеса реализуются в крупном бизнесе?

∙ Какие выгоды получают компании от реализации программ корпоративного волонтерства?

∙ Как вовлекать сотрудников в волонтерскую работу?

∙ Как бизнесу выстраивать партнерство с НКО, государством и СМИ для реализации корпоративных программ?

∙ Какие направления корпоративного волонтерства наиболее популярны?

∙ Какова роль корпоративного волонтерства в реализации целей устойчивого развития (ЦУР)?

Спикеры форума:

∙ Ирина Архипова, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию, Coca-Cola HBC Россия,

∙ Яна Котухова, директор отдела по внешним связям, Сервье,

∙ Ирина Жукова, председатель Национального Совета по корпоративному волонтерству; директор по корпоративным программам и устойчивому развитию, "Филип Моррис Интернэшнл" в России,

∙ Раиса Полякова, генеральный директор KFC по России и СНГ, председатель Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров,

∙ Елена Серегина, директор Департамента корпоративной социальной ответственности, МТС,

∙ Лорри Фостер, директор по корпоративной стратегии, Международная ассоциация добровольческих усилий (IAVE) и другие.

Также в форуме в качестве спикера примет участие Бэлла Волкова - корреспондент ТАСС.

Форум будет интересен: директорам и менеджерам по КСО, устойчивому развитию, корпоративному волонтерству, руководителям по социальной политике и корпоративным коммуникациям, руководителями направления социальных, благотворительных корпоративных программ, представителям коммуникационных блоков.

Организаторами выступают Ассоциация Менеджеров, Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Общественная палата города Москвы.

Ассоциация менеджеров поддерживает принципы ESG и устойчивого развития, поэтому на всех своих мероприятиях минимизирует использование бумажных носителей. Основная часть материалов форума будут представлена в электронном виде.

ТАСС - генеральный медиапартнер.