Участники программы "Пространство развития" реализовали более 250 проектов в малых городах

ТАСС, 8 ноября. 270 тыс. жителей малых городов и поселений 70 регионов России стали благополучателями проектов участников программы "Пространство развития" Российского Союза Молодежи. За время реализации программы проектные команды разработали более 250 социальных инициатив.

В рамках федеральной программы по вовлечению молодежи в социальное развитие территорий малых городов и поселений "Пространство развития" более 250 проектных команд обучились основам социального проектирования, созданию и реализации собственных проектов. Самыми популярными темами для них стали: улучшение климатических и экологических условий, благоустройство территорий, работа с социально незащищенной категорией граждан, популяризация здорового образа жизни и многое другое.

В городе Александровске Мурманской области для решения проблемы социальной инклюзии проектная команда Юлии Ушаковой создала доступную фотостудию для детей с инвалидностью, где они наравне со сверстниками обучились искусству фотографии. В рамках проекта участники прошли мастер-классы по портретной съемке, обработке фотографий, приняли участие в конкурсах и фотосессиях.

"Проект решает, как минимум, три проблемы: социальная инклюзия, формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, профориентация. Мы уверены, что фотостудия объединила этих детей, раскрыла их потенциал, а кому-то даже дала путевку в будущую профессию. Жизнь очень круто поменялась после участия в проекте "Пространство развития". Команду воспринимают серьезно, прислушиваются к нашему мнению. Появилась надежда, что мы сможем много еще реализовать полезных инициатив на благо города", - отметила Юлия Ушакова.

В этом году инициативная группа Юлии Ушаковой представила новый проект "Театральная студия "Зазеркалье" на грантовом конкурсе Росмолодежи, который состоялся в рамках итогового форума "Пространство развития". Команда выиграла финансирование в размере 280 тыс. рублей. Театральная студия "Зазеркалье" - это проект по созданию инклюзивной театральной студии детей-инвалидов и здоровых детей в качестве волонтеров. В небольших группах под руководством опытных специалистов для детей будут проведены занятия, на которых они поработают над речью, приобретут навыки ролевой игры, научатся выполнять сюжетные задания.

Команда Алексея Тимченко из Амурской области с 2019 года реализует проект "Инженерно-космический клуб "Наследники Циолковского". Проект направлен на создание условий для развития научного и творческого потенциала школьников. В рамках инициативы созданы классы по моделированию ракет и межпланетных станций. Здесь юные жители Циолковского занимаются ракетомоделированием, развивают конструкторские способности, проводят опыты по физике, механике, астрономии и химии. Для обучения были задействованы эксперты ведущих ВУЗов и ССУЗов, специалисты конструкторских бюро и предприятий инженерно-космического, авиационного профиля.

В этом году команда Алексея Тимченко выиграла грант по одному из направлений государственной программы Амурской области "Развитие образования Амурской области". На финансирование, которое составило более 345 тыс. рублей будет закуплено наборы инструментов, материалы и оборудование для ракетомоделирования и многое другое. Кроме того, в процессе реализации проекта инициативная группа открыла НКО.

Проект команды Ольги Андреевой из Новгородской области "Добрый заяц" стартовал в 2019 году. Изначально инициатива представляла собой разработку и выпуск методического пособия по проведению инклюзивного образовательного мероприятия для детей с ОВЗ в малых населенных пунктах с целью дополнительной социализации несовершеннолетних. Образовательные мероприятия проекта проводились в формате сказки с кукольными персонажами, с заданиями, индивидуально подобранными для каждого ребенка, на основе игровых методик педагогики.

За два года из игровых занятий проект перерос в курс "Инклюзивный город" по обучению продавцов, стоматологов, парикмахеров навыкам общения с людьми, которые имеют особенности здоровья. В 2020 году Президент РФ поддержал инициативу "Инклюзивный город". Спустя год губернатор Новгородской области стал амбассадором проекта.

В рамках федеральной программы РСМ "Пространство развития" участники обучались основам социального проектирования, созданию и реализации собственных проектов. Цель программы - создание молодежных общественных объединений, в том числе НКО, на территории малых городов и поселений России. Программа "Пространство развития" дважды получала грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в 2017 году и трехлетний грант на 2019-2021 годы. В 2021 году программа "Пространство развития: Культурный трек" выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на 2022 год.

Информационная справка:

Проект Российского Союза Молодежи "Пространство развития" - проект для молодежи из малых городов и поселений Российской Федерации "Пространство развития", реализующийся с 2017 года. Проект нацелен на вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие территорий малых городов и поселений России через организацию сети молодежных проектных команд в муниципальных образованиях с перспективой создания молодежных сообществ и некоммерческих организаций (далее - НКО). Участниками проекта являются молодые люди от 18 до 35 лет, проживающие в населенных пунктах, численность которых не превышает 50 тыс. человек. В основе проекта лежит образовательная технология по созданию и реализации социально значимых проектов.

В проект "Пространство развития" приглашаются команды из 4х человек, с проектной инициативой, проходят обучение по следующим тематикам: основы социального проектирования, проектный менеджмент, поиск и привлечение партнеров и спонсоров, работа с командой, работа со СМИ. Молодые люди реализуют свой проект и наиболее успешные команды учреждают молодежное объединение. С 2020 года был разработан механизм реализации проекта на региональном уровне. Любая региональная организация РСМ может заявиться и реализовывать "Пространство развития" у себя в регионе. Это дает дополнительные возможности для молодых людей в регионах не конкурировать с командами со всей страны. Также это позволяет увеличить охват проекта и снять рамки величины города, в котором проживает молодой человек.

Проект поддержан Фондом Президентских грантов Российской Федерации до 2021 года и Федеральным агентством по делам молодежи.

Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" (РСМ) - одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических молодежных объединений России. Ежегодно около 4 миллионов молодых людей участвуют в программах и проектах РСМ. РСМ представительствует в 72 субъектах РФ. РСМ реализует 16 федеральных программ и проектов по различным направлениям.