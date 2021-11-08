Си Цзиньпин выступил на открытии IV Китайского международного импортного ЭКСПО

ТАСС, 8 ноября. Китай продолжит наращивать импорт. Об этом сказал председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на торжественной церемонии открытия IV Китайского международного импортного ЭКСПО, которое проходит в Шанхае.

Как сказано в сообщении генерального консульства КНР в Екатеринбурге, Си Цзиньпин почеркнул, что Китай всегда будет делиться с миром шансами, которые дает его рынок. "Население Китая - более 1,4 млрд человек. Количество людей со средними доходами и выше - более 400 млн. Ежегодно страна импортирует товары и услуги на сумму около 2,5 трлн юаней. Это огромный рынок. В дальнейшем Китай будет расширять импорт, продвигая сбалансированное развитие торговли. В Китае появится больше инновационных образцовых зон для развития импорта, мы будем продолжать оптимизировать списки импортных товаров для трансграничной розничной электронной коммерции, продвигать развитие обрабатывающей отрасли для продукции, завезенной в Китай в рамках приграничной торговли, увеличивать объемы закупок товаров из соседних стран. Китай будет продвигать интеграцию внутренней и внешней торговли, ускоряя строительство городов-центров международного потребления, развивать электронную коммерцию на Шелковом пути, строя современную логистическую систему, повышая способность трансграничной логистики", - приводятся в сообщении слова председателя КНР.

Китайский лидер заявил, что страна будет продвигать "высококачественную" открытость, сокращая "негативные списки" доступа иностранных инвестиций, постепенно открывая такие сферы как коммуникации, медицина и другие. Он также отметил, что Китай будет активно участвовать в международной кооперации, нацеленной на развитие низкоуглеродной и цифровой экономики.

В дипмиссии напомнили, что импортное ЭКСПО продлится в КНР до 10 ноября. В очном формате в нем принимают участие 3 тыс. предприятий из 127 стран и регионов мира. Также запланирован онлайн-смотр, где будет представлено 58 государств и три международные организации. В обеспечении работы выставки задействованы около 5 тыс. волонтеров.