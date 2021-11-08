Первый Международный GR Форум состоится в Москве

ТАСС, 8 ноября. Gr-клуб GR BUSINESS UNION 9 декабря приглашает принять участие в Первом Международном GR Форуме (16+) в Москве.

Дата и время проведения: 9 декабря 2021, 11:00-18:00 (гибридное мероприятие).

Место проведения: Москва, Radisson Blu Olympiyskiy, ул. Самарская, 1

Подробнее по ссылке.

Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает обсудить наиболее важные вопросы в сфере gr-работы и лоббирования интересов бизнес-сообщества на отечественном и международном рынках. Форум объединит профессионалов в сфере GR с целью обмена опытом в формате нетворкинга для эффективной реализации идей открытой коммуникации и создания продуктивных горизонтальных связей.

Ключевые вопросы программы:

Позиции властей разных стран по лоббистской деятельности

Лоббирование в Азии: проблемы и ведущие тенденции

Геополитика и бизнес: практические кейсы работы с санкционными списками.

Особенности европейского GR. На какие грабли обычно наступают российские компании в Брюсселе и как этого избежать?

Вход иностранной компании на рынок России. Как добиться успеха, сохраняя при этом самые высокие этические стандарты?

Иностранные практики GR для использования в России и внешнеэкономической деятельности

Спикеры конференции:

Ирина Федорова, Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа, Пивоваренная компания "Балтика"

Вероника Пешкова, Посол доброй воли ООН по промышленному развитию, UNIDO

Анастасия Парфенчикова, Директор практики законодательства и правовых исследований, Baikal Communications Group

Эдуард Ким, Заместитель руководителя департамента торгово-экономического сотрудничества, РАСПП

Александр Шаров, Генеральный директор, РУСИРАНЭКСПО "НЕФТЕХИМТРАНС"

Надежда Кокотович, Директор, Brussels Energy Club

Ивао Охаси, Советник по Японии и странам АТР, АИП

Вадим Евдокимов, Руководитель направления GR, EuroChem

Ольга Белякова, Коммерческий директор, Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)

Эрнесто Ферленги, Исполнительный вице-президент, Ассоциация итальянских промышленников (Confindustria Italia)

Ирина Архипова, Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию, Coca-Cola HBC

Мероприятие будет интересно руководителям GR, CSR, IR, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам.

Сайт конференции по ссылке.