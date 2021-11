Иностранные победители Премии #МЫВМЕСТЕ получат по $10 тыс.

ТАСС, 8 ноября. В формате ВКС 8 ноября прошло заседание Международного организационного комитета Международной Премии #МЫВМЕСТЕ (0+), на котором члены комитета обсудили итоги заявочной кампании трека We Are Together, утвердили список его победителей и программу их поддержки.

Участниками встречи стали представители крупных международных образовательных, волонтерских, медицинских и коммерческих организаций, которые активно работают в гуманитарном направлении: решают важные проблемы и развивают сотрудничество по всему миру.

"Мы награждаем волонтеров и организации, которые вложили в оказание помощи людям свой труд, сердце и душу. Этот народный порыв по оказанию помощи - очень важен. Причем как для людей, которым она нужна, так и для добровольцев, которые готовы ее предоставить. Волонтеры - это люди другого сорта. Они чувствуют чужую боль и понимают необходимость поддержки. Мы склоняем голову перед ними и хотим, чтобы их энтузиазма хватило до тех пор, пока пандемия не закончится", - отметил сопредседатель комитета, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль

Прием заявок на международный трек We Are Together стартовал 5 декабря 2020 года на Онлайн-марафоне #МЫВМЕСТЕ, который прошел при поддержке специального учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программы добровольцев ООН, Международной ассоциации волонтерских усилий, партнеров из Китая, Индии, Узбекистана и ЮАР. В 2021 темой трека стала борьба с пандемией: его участники - граждане, компании и учреждения, которые внесли в это большой вклад. На участие поступило 429 заявок из 59 стран: Бразилии, Португалии, Израиля, Таиланда, Египта, Шри-Ланки, Индии, Нигерии, ЮАР и других. Заявки принимались по четырем подноминациям: "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии" и "Личный вклад гражданина" (только для граждан). Дирекция Премии проверила их на соответствие теме и другим формальным требованиям и отобрала 309 участников. После чего выбранные инициативы оценили 42 эксперта - руководителя крупных некоммерческих организаций. Каждую заявку оценивало трое из них, по следующим критериям: степень принадлежности, привлечение дополнительных ресурсов, актуальность для целевой аудитории, эффект, перспективы и самоотверженность, работа в условиях риска. По итогам они сформировали шорт-лист - 62 финалиста из 33 стран мира. Из числа этих участников примерно по тем же критериям Международный комитет выбирал 12 победителей.

"Задача нашей Премии не только выдать лауреатам денежные призы, но и оказать всестороннюю поддержку: информационную, экспертную и прочую. В течение последних месяцев мы проводили работу с нашими партнерами и готовы представить результаты. Наши победители получат возможность продвижения своих инициатив с помощью крупнейших международных СМИ и возможность посетить Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ", - отметил Руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Он уточнил, что общий призовой фонд трека составляет $120 тыс. - каждый победитель получит $10 тыс. Если удастся привлечь больше партнеров из бизнес-сообщества, приз увеличится до $15 тыс.

Международный форум #МЫВМЕСТЕ, на который приглашаются все финалисты из шорт-листа, пройдет 2 - 5 декабря в московском Центральном зале "Манеж" в честь Международного дня волонтера. Его участниками станет 3 тыс. человек из 30 стран. Основная идея форума - объединение волонтеров, представителей НКО, социально ответственного бизнеса, СМИ, академических кругов со всего мира. Участники Форума познакомятся во время мероприятий, которые пройдут в рамках его полезной, культурной, выставочной и деловой программ. Деловая программа включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами перед собравшимися выступят больше 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ.

К форуму участники заседания договорились выбрать на тайном голосовании "Человек года" из граждан-победителей. Также в ближайшее время они выберут тему трека на 2022 год. Возможные варианты:

"Волонтерство в целях решения важных гуманитарных проблем";

"Вклад граждан в борьбу с коронавирусом";

"Цели устойчивого развития для лучшего будущего";

"Зеленые" решения для устойчивого будущего".

ТАСС - информационный партнер.