На международных саммитах озвучили приоритеты внешней политики России в условиях пандемии

ТАСС, 8 октября. В рамках недавно прошедших международных мероприятий - саммита G-20, 4-го саммита Россия - АСЕАН, 16-го Восточноазиатского саммита - Президентом России особое внимание было уделено расширению взаимодействия России и стран-партнеров в политической, экономической и гуманитарной областях. Ключевой акцент сегодняшнего дня - взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 и расширение доступа к вакцинам против коронавируса.

В соответствии с озвученными приоритетами внешней политики России, конгрессно-выставочная деятельность сегодня приобретает особое значение. Так, мероприятия Фонда Росконгресс способствуют развитию международного сотрудничества в форматах Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе, АСЕАН, Латинской Америке и Африке, ЕврАзЭС, СНГ, в бизнес- (В20), молодежном (Y20) и женском (W20) треках Группы Двадцати, в мероприятиях по линии ООН (ЮНИДО, ЮНВТО и молодежном треке Friends for Leadership и других), стабилизации международных торгово-экономических связей, содействию привлечения в Российскую Федерацию иностранных инвестиций, передовых технологий, обеспечению интересов России, связанных с развитием Арктики, и ее устойчивому развитию, повышению роли страны в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространстве, поддержке социально значимых инициатив, включая благотворительные проекты и добровольческое движение.

"В последние годы мир сталкивается со все большим количеством вызовов, имеющих глобальный масштаб - политических, экономических, социальных, экологических, климатических. Пандемия усугубила ситуацию и привнесла новые проблемы, решать которые приходится абсолютно всем странам мира. Россия всегда открыта к международным переговорам, обмену опытом, обсуждению конструктивных идей и выработке решений вне зависимости от внешнеполитических трендов и ситуаций. Однако на всех уровнях - от федерального до муниципального - во главе угла должна стоять задача по реализации национальной стратегии развития страны. Убежден, что именно проведение крупных конгрессно-выставочных мероприятий создает возможности и способствует выработке решений в связи с новыми вызовами, с которыми сталкивается мировое сообщество", - отмечает советник Президента России Антон Кобяков.

Фонд Росконгресс, обладая большим опытом проведения конгрессно-выставочных мероприятий в крайне сложных условиях пандемии, продолжает привлекать к участию в своих мероприятиях большое количество международных партнеров. Это позволяет создавать коммуникационные платформы для диалога, укреплять международное сотрудничество, представлять проекты России на международной арене. Ярким примером является проведение Петербургского международного экономического форума 2021 года - крупнейшего делового мероприятия в мире с начала пандемии и Восточного экономического форума 2021 года во Владивостоке - главного экономического события в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Реализация крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий в России в 2021 году стала возможной благодаря разработанному Фондом совместно с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ стандарту безопасности для проведения крупных международных событий в период распространения коронавирусной инфекции.

Фонд Росконгресс взаимодействует со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах. Свои делегации на мероприятия Фонда направляют 208 стран и территорий. В 2022 году Фонд Росконгресс подготовит и проведет серию крупнейших мероприятий: Российский инвестиционный форум (6+) (15-18 февраля), VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (6+) (11-13 апреля), XXV юбилейный Петербургский международный экономический форум (6+) (15-18 июня), X Петербургский международный юридический форум(6+) (июнь-июль), VII Восточный экономический форум (6+) (5-8 сентября), XXV Мировой энергетический конгресс (6+) (24-27 октября) и другие.