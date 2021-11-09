Завершается голосование жюри конкурса "СМИротворец-2021"

ТАСС, 9 ноября. В Москве 29 ноября назовут лучшие средства массовой информации, освещающие межэтническую и этноконфессиональную тематику. В шорт-листы конкурса вошло 130 медиа из 1350 СМИ и блогов, представивших более 14 тыс. материалов.
Жюри конкурса в категории "Федеральные и региональные СМИ" рассматривает материалы 65 медиа в пяти номинациях: "Печать", "Интернет" и "Телевидение", а также в спецноминациях "Блоги" и "Территория ЭТНО". В составе жюри 16 человек. Это представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, науки и образования, общественных организаций, главные редакторы ведущих российских изданий, известные журналисты. Председатель жюри - Игорь БАРИНОВ, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России. Члены жюри:
Анатолий ВЫЛЕГЖАНИН - заместитель начальника Управления Президента по внутренней политике;
Елена ВАРТАНОВА - декан факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;
Павел ГУСЕВ - председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец";
Александр ЖУРАВСКИЙ - заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам;
Сергей КЛИМЕНТЬЕВ - заместитель губернатора ЯНАО по внутренней политике;
Екатерина ЛАРИНА - директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ;
Сергей ЛАПЕНКОВ - журналист, исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей;
Виталий ЛЕЙБИН - журналист, главный редактор сетевого издания "Репортер";
Сергей ЛОМАКИН - директор спецпроектов Общественного телевидения России;
Маргарита ЛЯНГЕ - президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты РФ, главный редактор портала "Национальный Акцент";
Михаил ПЕТРОВ - главный редактор информационного агентства ТАСС;
Виталий СУЧКОВ - руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы;
Петр ТУЛТАЕВ - сенатор Совета Федерации РФ, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ;
Владислав ФРОНИН - главный редактор "Российской газеты";
Александр ШИРОКИХ - генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей.
"Год от года мы, члены жюри конкурса "СМИротворец", видим, как все более востребованной и популярной становится тема национальных традиций и обычаев разных народов и их трансформации в современном мире, взаимодействия культур разных национальностей", - отмечает Виталий Сучков. "У современного читателя, зрителя очень много источников информации. Радует, что традиционные СМИ высоко держат планку: их публикации отличаются глубоким погружением в тему и профессиональной подачей материала. Новые медиа, с другой стороны, предлагают самые разные форматы, от коротких развлекательных видеосюжетов до научных лекций. И все они находят свою аудиторию, что в конечном счете работает на нашу общую цель - гармонизацию межнациональных отношений. Хочу поблагодарить всех участников конкурса "СМИротворец", а самому конкурсу желаю дальнейших успехов в поиске и поощрении талантов!"
Локальные и этнические СМИ, а также номинации "Детские и молодежные СМИ", "ЭТНОзвук" и "Поколение мультимедиа" рассматриваются отдельным составом жюри из 15 человек:
Маргарита ЛЯНГЕ - председатель жюри этнических и локальных СМИ;
Станислав БЕДКИН - заместитель руководителя ФАДН России;
Татьяна ВАГИНА - начальник департамента национальной политики Управления делами Администрации Президента РФ;
Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ - глава Федеральной национально-культурной автономии татар;
Наталья ГОНЧАР - начальник департамента корпоративных отношений, пресс-секретарь компании "Сахалин Энерджи";
Елена ДАВЫДОВА - директор дирекции спецпроектов и программ МИА "Россия сегодня";
Петр ЕГОРШЕВ - журналист, руководитель московского отделения Гильдии межэтнической журналистики);
Владимир ЗОРИН - председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ;
Александр КАЛАБАНОВ - начальник отдела национальной политики Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ;
Анастасия МАРТЫНОВА - журналист телекомпании ТВЦ;
Светлана СМИРНОВА - председатель Совета Ассамблеи народов России;
Вячеслав УМАНОВСКИЙ - ректор Академии медиаиндустрии, директор Центрального дома журналиста;
Дмитрий ФУНК - директор Института этнологии и антропологии РАН;
Ростислав Хугаев - председатель Союза народов Самарской области;
Ядвига ЮФЕРОВА - заместитель главного редактора "Российской газеты".
"Рассматривая работы СМИ, вошедших в шорт-лист конкурса, хочу отметить, что материалы стали более профессиональными по сравнению с предыдущими годами", - говорит Владимир Зорин. "Журналисты изданий самого разного уровня не боятся затрагивать острые темы, дают вполне грамотные оценки текущей ситуации. Еще одно наблюдение - на мой взгляд, их больше стала интересовать жизнь конкретных людей, человеческие судьбы в разрезе национальной политики".
На победу в номинациях категории "Локальные и этнические СМИ" тоже претендуют 65 газет, журналов, телерадиокомпаний, сетевых изданий. Победителей конкурса будут чествовать 29 ноября в столичном концертном зале "Арбат-Холл".
Конкурс "СМИротворец-2021" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.
ТАСС - генеральный информационный партнер.