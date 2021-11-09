Завершается голосование жюри конкурса "СМИротворец-2021"

ТАСС, 9 ноября. В Москве 29 ноября назовут лучшие средства массовой информации, освещающие межэтническую и этноконфессиональную тематику. В шорт-листы конкурса вошло 130 медиа из 1350 СМИ и блогов, представивших более 14 тыс. материалов.

Жюри конкурса в категории "Федеральные и региональные СМИ" рассматривает материалы 65 медиа в пяти номинациях: "Печать", "Интернет" и "Телевидение", а также в спецноминациях "Блоги" и "Территория ЭТНО". В составе жюри 16 человек. Это представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, науки и образования, общественных организаций, главные редакторы ведущих российских изданий, известные журналисты. Председатель жюри - Игорь БАРИНОВ, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России. Члены жюри:

Анатолий ВЫЛЕГЖАНИН - заместитель начальника Управления Президента по внутренней политике;

Елена ВАРТАНОВА - декан факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;

Павел ГУСЕВ - председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец";

Александр ЖУРАВСКИЙ - заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам;

Сергей КЛИМЕНТЬЕВ - заместитель губернатора ЯНАО по внутренней политике;

Екатерина ЛАРИНА - директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ;

Сергей ЛАПЕНКОВ - журналист, исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей;

Виталий ЛЕЙБИН - журналист, главный редактор сетевого издания "Репортер";

Сергей ЛОМАКИН - директор спецпроектов Общественного телевидения России;

Маргарита ЛЯНГЕ - президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты РФ, главный редактор портала "Национальный Акцент";

Михаил ПЕТРОВ - главный редактор информационного агентства ТАСС;

Виталий СУЧКОВ - руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы;

Петр ТУЛТАЕВ - сенатор Совета Федерации РФ, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ;

Владислав ФРОНИН - главный редактор "Российской газеты";

Александр ШИРОКИХ - генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей.

"Год от года мы, члены жюри конкурса "СМИротворец", видим, как все более востребованной и популярной становится тема национальных традиций и обычаев разных народов и их трансформации в современном мире, взаимодействия культур разных национальностей", - отмечает Виталий Сучков. "У современного читателя, зрителя очень много источников информации. Радует, что традиционные СМИ высоко держат планку: их публикации отличаются глубоким погружением в тему и профессиональной подачей материала. Новые медиа, с другой стороны, предлагают самые разные форматы, от коротких развлекательных видеосюжетов до научных лекций. И все они находят свою аудиторию, что в конечном счете работает на нашу общую цель - гармонизацию межнациональных отношений. Хочу поблагодарить всех участников конкурса "СМИротворец", а самому конкурсу желаю дальнейших успехов в поиске и поощрении талантов!"

Локальные и этнические СМИ, а также номинации "Детские и молодежные СМИ", "ЭТНОзвук" и "Поколение мультимедиа" рассматриваются отдельным составом жюри из 15 человек:

Маргарита ЛЯНГЕ - председатель жюри этнических и локальных СМИ;

Станислав БЕДКИН - заместитель руководителя ФАДН России;

Татьяна ВАГИНА - начальник департамента национальной политики Управления делами Администрации Президента РФ;

Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ - глава Федеральной национально-культурной автономии татар;

Наталья ГОНЧАР - начальник департамента корпоративных отношений, пресс-секретарь компании "Сахалин Энерджи";

Елена ДАВЫДОВА - директор дирекции спецпроектов и программ МИА "Россия сегодня";

Петр ЕГОРШЕВ - журналист, руководитель московского отделения Гильдии межэтнической журналистики);

Владимир ЗОРИН - председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ;

Александр КАЛАБАНОВ - начальник отдела национальной политики Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ;

Анастасия МАРТЫНОВА - журналист телекомпании ТВЦ;

Светлана СМИРНОВА - председатель Совета Ассамблеи народов России;

Вячеслав УМАНОВСКИЙ - ректор Академии медиаиндустрии, директор Центрального дома журналиста;

Дмитрий ФУНК - директор Института этнологии и антропологии РАН;

Ростислав Хугаев - председатель Союза народов Самарской области;

Ядвига ЮФЕРОВА - заместитель главного редактора "Российской газеты".

"Рассматривая работы СМИ, вошедших в шорт-лист конкурса, хочу отметить, что материалы стали более профессиональными по сравнению с предыдущими годами", - говорит Владимир Зорин. "Журналисты изданий самого разного уровня не боятся затрагивать острые темы, дают вполне грамотные оценки текущей ситуации. Еще одно наблюдение - на мой взгляд, их больше стала интересовать жизнь конкретных людей, человеческие судьбы в разрезе национальной политики".

На победу в номинациях категории "Локальные и этнические СМИ" тоже претендуют 65 газет, журналов, телерадиокомпаний, сетевых изданий. Победителей конкурса будут чествовать 29 ноября в столичном концертном зале "Арбат-Холл".

Конкурс "СМИротворец-2021" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

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