Уровень безработицы в УрФО ниже общероссийского показателя

ТАСС, 9 ноября. Уровень безработицы в регионах Уральского федерального округа (УрФО) на данный момент ниже общероссийского показателя. Однако после завершения сельскохозяйственного сезона освобождается много специалистов, поэтому в регионах надо держать ситуацию с занятостью на контроле, сообщил во вторник полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Несмотря на достигнутый результат, расслабляться нельзя. Завершился сельхозсезон, а значит, высвобождаются специалисты, занятые в этой сфере. Региональным органам власти и центрам занятости необходимо держать ситуацию на строгом контроле", - сказал полпред.

По данным аппарата полпредства, в начале 2020 года численность зарегистрированных безработных в УрФО составляла 59,2 тыс. человек. В октябре 2020 года, перед назначением Якушева полпредом (назначен 9 ноября 2020 года), этот показатель составлял 300 тыс. человек. На конец октября 2021 года безработица составляла чуть больше 59 тыс. человек. Это результат восстановления экономики и работы региональных служб занятости, которые помогают гражданам в поиске подходящей работы.

В частности, в Тюменской области, по данным департамента труда и занятости населения, регистрация жителей в качестве самозанятых стала существенным фактором в снижении в 8,5 раз уровня безработицы. Максимальное значение безработицы в пандемию составляло 5,08% (36 914 человек), на конец октября безработица была на уровне 0,6% (4 356 человек).

Также Якушев призвал к взаимодействию с бизнес-сообществом: разъяснять компаниям, как лучше организовать пропуск по QR-кодам, обучить сотрудников. "Мы все делаем общее дело - противостоим опасной инфекции. Поэтому важно слышать и слушать друг друга. Если сейчас оперативно и грамотно наладить проверку QR-кодов, то к активному предновогоднему периоду торговля и общепит подойдут максимально подготовленными", - отметил Владимир Якушев.

Якушев был назначен на должность полпреда 9 ноября 2020 года. До этого он занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.