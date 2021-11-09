Впервые в Крыму состоится межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым"

ТАСС, 9 ноября. Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Открытый Крым" (0+) состоится в онлайн-формате 18-19 ноября 2021 года на площадке отеля Riviera Sunrise Resort & Spa.

Два масштабных отраслевых мероприятия - Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" впервые объединились для работы по основным направлениям развития внутреннего туризма в России, согласно национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Туристический форум соберет в Крыму авторитетных отраслевых спикеров для обсуждения стратегии развития туризма в России в диалоге с представителями власти курортных регионов России, бизнеса, профессиональных сообществ, общественных организаций.

В связи с действующими ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации в целом, мероприятие состоится в онлайн-формате с трансляцией на все регионы РФ.

"Совместно с коллегами из "Интурмаркет" мы сформулируем основные запросы индустрии и постараемся собрать на форуме спикеров всех уровней и от власти, и от бизнеса, определить векторы сохранения, развития и механику поддержки отрасли, разглядеть возникающие возможности за проблемами. Задача - сделать регулярную разноформатную площадку, интересную Крыму и всем регионам, работающим в туризме", - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Более 30 регионов уже откликнулись и заявили о своем участии в мероприятии, сотни субъектов предпринимательской деятельности. Идет активная регистрация участников от Калининграда до Приморского края. Регистрация участников и программа форума на сайте.

Как отметила директор туристической выставки "Интурмаркет" Ольга Хоточкина, большинство мероприятий форума пройдет в онлайн-формате, но это не значит, что не будет жарких дискуссий. К обсуждению приглашены многие профессионалы сферы гостеприимства.

"Программа наших совместных секций коснется всех самых востребованных вопросов отрасли: развития приоритетных видов туризма - сельского, экологического и яхтенного. Кроме того, покажем инструменты и успешные технологии привлечения квалифицированных кадров. Обсудим меры поддержки отрасли - достаточны ли они для бизнеса, а также технологии и цифровизацию сегментов внутреннего туризма. Ответим на многие юридические вопросы в туризме. В программе форума "Интурмаркет. Открытый Крым" - всё исключительно практично и важно в условиях стабильной нестабильности", - добавила Ольга Хоточкина.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова приветствовала решение провести осенний этап выставки - форума "Интурмаркет. Открытый Крым" на полуострове. По ее мнению, проведение столь масштабного отраслевого события в преддверии зимнего сезона позволит активизировать продажи на следующий год.

Организатором выступает министерство курортов и туризма Республики Крым совместно с компанией "Экспотур". Форум проводится при информационной поддержке Ростуризма.

ТАСС - стратегический информационный партнер.